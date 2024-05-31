Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу

Ректор Западно-Казахстанского медицинского университета им. М.Оспанова подозревается в коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Скриншот с видео Антикора

«Антикоррупционной службой Алматинской области изобличен председатель правления НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова», который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам госзакупок медицинского оборудования получил от предпринимателя г. Алматы взятку в размере 11,6 млн тенге», - говорится в пресс-релизе.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.



Иная информация в интересах следствия не разглашается. Также отмечается, что по закону каждый считается невиновным, пока его вина в преступлении не будет доказана в суде.

На видео, распространенном ведомством, видно, как проходит задержание и обыск в квартире. В морозильной камере был обнаружен пакет с деньгами.