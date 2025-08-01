Ремонт линий электропередачи без отключения потребителей впервые провели в Казахстане

Энергетика
130
Венера Баталова
корреспондент

Специалисты Павлодарской Распределительной электросетевой компании (ПРЭК), входящей в структуру Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации, внедрили в практику уникальную для Казахстана технологию: работы на сетях 10 киловольт теперь проводят под напряжением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: ПРЭК

Ранее подобные ремонты требовали полного отключения линии электропередачи на 5-6 часов. Более того, о плановом отключении необходимо было сообщать за три дня до начала работ.

Первый ремонт по новой для Казахстана технологии электромонтеры провели на линии электроснабжения села Кенжеколь Павлодарской области, где было необходимо заменить траверсу (металлическую конструкцию, которая крепится к опорам и служит для удержания проводов). Подача электричества во время работ не прекращалась, поэтому потребители не знали о проводимом ремонте ЛЭП.

Специалисты перенесли провода на временную изоляционную траверсу, а затем заменили основную.

«Мы сделали все, чтобы максимально обезопасить наших сотрудников во время работ под напряжением. Для выполнения такого вида работ наши электромонтеры прошли специальное обучение в Казани, также компанией приобретены необходимые средства защиты и автогидроподъемник», - рассказывает начальник управления ремонтов АО «ПРЭК» Иван Миронец.

Электромонтер Самат Исабай поделился впечатлениями.

«Водитель просто привозит нас на место работ и покидает машину, отходя на 8 метров из соображений безопасности. Дальше мы уже сами управляем техникой. Также нам предоставили все необходимые средства защиты, а мы, как работники, изучили все меры техники безопасности и строго соблюдаем их в процессе работ», - рассказал он.

Работы под напряжением 0,4 кВ специалисты АО «ПРЭК» регулярно проводят с сентября 2024 года, сегодня они работают уже и на 10 кВ. Этот подход энергетиков обеспечивает бесперебойное электроснабжение, минимизируя дискомфорт для потребителей региона.

 

#ремонт #энергетика #ЛЭП #технология

Популярное

Все
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
Крупнейший энергопроект региона
Almaty Circus Festival собрал мастеров из 15 стран
Сабантуй в Мамлютке
Более 500 тыс. детей получат помощь
Новый Дом культуры для сельских талантов
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
Модернизация электросетей
Там, где падают метеориты и пахнет соснами
К настольному теннису растет интерес
Древний Жанкент: на пороге новых открытий
Пока делал кеспе, узнал все про қазақша ет
История, которую едва не стерли
Изживая комплекс экономического захолустья
Повысить качество воспитательной работы
Не зубрить!
Главный тренер
Горячо!
Пока пел кобыз Коркыта...
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Армия вооружилась «цифрой»
Гранты на правовую и социальную помощь
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Молодежь «Жасыл Ел» собрала 18 мешков мусора в парке Астаны
Стартовала уборка озимой пшеницы
Бронзовое трио из Казахстана
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
Сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил важность системного подхода к развитию приграничных территорий

Читайте также

Объемы транспортировки казахстанской нефти по БТД вырастут …
О мерах по борьбе с оттоком топлива из Казахстана рассказал…
Магистральный газопровод в области Жетісу сдадут в сентябре
Премьер проверил ход реконструкции ТЭЦ и очистных сооружени…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]