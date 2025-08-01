Специалисты Павлодарской Распределительной электросетевой компании (ПРЭК), входящей в структуру Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации, внедрили в практику уникальную для Казахстана технологию: работы на сетях 10 киловольт теперь проводят под напряжением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: ПРЭК

Ранее подобные ремонты требовали полного отключения линии электропередачи на 5-6 часов. Более того, о плановом отключении необходимо было сообщать за три дня до начала работ.

Первый ремонт по новой для Казахстана технологии электромонтеры провели на линии электроснабжения села Кенжеколь Павлодарской области, где было необходимо заменить траверсу (металлическую конструкцию, которая крепится к опорам и служит для удержания проводов). Подача электричества во время работ не прекращалась, поэтому потребители не знали о проводимом ремонте ЛЭП.

Специалисты перенесли провода на временную изоляционную траверсу, а затем заменили основную.

«Мы сделали все, чтобы максимально обезопасить наших сотрудников во время работ под напряжением. Для выполнения такого вида работ наши электромонтеры прошли специальное обучение в Казани, также компанией приобретены необходимые средства защиты и автогидроподъемник», - рассказывает начальник управления ремонтов АО «ПРЭК» Иван Миронец.

Электромонтер Самат Исабай поделился впечатлениями.

«Водитель просто привозит нас на место работ и покидает машину, отходя на 8 метров из соображений безопасности. Дальше мы уже сами управляем техникой. Также нам предоставили все необходимые средства защиты, а мы, как работники, изучили все меры техники безопасности и строго соблюдаем их в процессе работ», - рассказал он.

Работы под напряжением 0,4 кВ специалисты АО «ПРЭК» регулярно проводят с сентября 2024 года, сегодня они работают уже и на 10 кВ. Этот подход энергетиков обеспечивает бесперебойное электроснабжение, минимизируя дискомфорт для потребителей региона.