Республиканская акция «Счастливая семья – счастливая страна» стартовала в РК
136
С 27 августа по 10 сентября по всей стране проходит акция, посвященная поддержке семей и укреплению семейных ценностей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
В рамках мероприятий запланированы семинары, воркшопы и культурные события.
В акции участвуют госорганы, общественные организации, активисты и СМИ.
Цель простая, но важная: показать, что счастливая семья — основа счастливой страны, отметили в Министерстве внутренних дел РК.