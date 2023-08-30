Республиканский турнир по байге, посвященный Дню Конституции, проходит в Астане

В Астане на ипподроме «Казанат» проходит республиканский турнир по байге, посвященный Дню Конституции РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

В торжественной церемонии открытия соревнований, посвященных Дню Конституции, приняли участие президент Федерации национальных и олимпийских конных видов спорта Астаны Ерлан Каналимов, депутат Мажилиса РК Каракат Әбден и руководитель городского управления спорта Самат Жылкыбаев.

В праздничном мероприятии принимают участие около 50 избранных гонщиков из 12 регионов страны. Они соревнуются в 2400-километровой гонке «жалгыр», 18-километровой гонке «топ» и 25-километровой гонке «аламан».

Призовой фонд конкурса, организованного столичной Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта при поддержке акимата Астаны, составляет 20 млн тенге.

По словам организаторов, в ходе конкурса среди зрителей будет разыграна лотерея и вручены ценные призы.