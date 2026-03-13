В акимате Алматы подчеркивают, что гастрономическая улица – это часть более широкой стратегии по развитию городской среды и туристической привлекательнос­ти мегаполиса.

– В наших планах – развивать эту работу совместно с рестораторами, – сказал заместитель руководителя управления предпринимательства и инвес­тиций города Алматы Ерлан Омаров. – Мы хотим привлечь туристов как внутристрановых, так и зарубежных. И улица Курмангазы подпадает под их маршрут, когда они посещают знаменитые круглогодичный горнолыжный курорт Шымбулак и высокогорный каток «Медеу».

По мнению архитектора-урбанис­та Владислава Филатова, подобные проекты могут дать городу сразу несколько эффектов – от развития туризма до улучшения инфраструктуры, правильно распределенные гаст­рономические пространства помогут снизить транспортную нагрузку и улучшить экологию.

Рестораторы эту инициативу также встретили с энтузиазмом.

– Мы уже получили уведомление от акимата, что на улице Курмангазы планируется гастро­кластер, – сказала хозяйка одной из алматинских кофеен Раугаш Касымова. – Мы только за! Это привлечет новых турис­тов, и поток гостей, конечно, увеличится.