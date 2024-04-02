Ресурсы полезных ископаемых обнаружили в окрестностях казахстанских моногородов

По его словам, для привлечения дополнительных инвестиций в развитие моногородов проводится ряд работ в области геологии.

«По итогам государственного геологического изучения, проведенного в период с 2020 по 2022 годы, в окрестностях моногородов обнаружены ресурсы с ориентировочной стоимостью 1,1 трлн тенге. Также на разведку данных территории привлечены частные инвестиции на сумму 28,7 млрд тенге. В текущем году планируем завершить поисковые работы на 5 перспективных участках вблизи городов Абай, Курчатов, Балхаш, Алтай, которые начаты в 2022 году», — заключил глава ведомства.