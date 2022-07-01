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Рейсов много, а нареканий и того больше
Елена Левкович

Пока перевозчики приходят в себя после пандемии, пассажирам остается терпеть и надеяться.

Сфера пассажирских перевозок – вопрос для многих казахстанцев не просто актуальный, а больной. То у нас возникает острая нехватка билетов на поезда, и всему виной оказываются перекупщики, то цены на авиабилеты растут, как на дрожжах. А тут еще случилась пандемия, подорвав и без того хлипкое здоровье отрасли.

Хотя, по словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИИР Салтанат Томпиевой, отечест­венный рынок перевозок по внутренним направлениям уже полностью восстановился.

– В настоящее время пятью авиакомпаниями выполняются более 600 рейсов в неделю по 57 авиамаршрутам. Также 22 авиамаршрута субсидируются из республиканского бюджета для обеспечения социально значимых направлений и выполнения регулярных рейсов, полеты по которым на коммерческой основе убыточны для перевозчиков, – отметила замглавы комитета. – Расширяется и география полетов по международным направлениям: Казахстан имеет авиа­сообщение с 27 странами по 102 маршрутам с частотой 446 рейсов в неделю. С начала года аэропортами Казахстана обслужено 6,84 млн пассажиров.

Растущий пассажиропоток отметили все спикеры, что, однако, не на руку самим пассажирам: это приводит к росту числа задержек и, как следствие, критике.

– Получаем много критики. Но хочу отметить: приоритет нашего министерства, так же, как и всей гражданской авиа­ции, и не только в Казахстане, – безо­пасная перевозка авиа­пассажиров. Задержки имеют разные причины, к примеру, техническая неисправность воздушного судна либо сложные погодные условия – неизбежное явление на воздушном транспорте, которое сложно предусмотреть заранее. Авиаперевозки являются совокупностью комплексных ­процедур, в которых участвуют не только сами перевозчики, но и аэро­порты, и сфера управления воздушным транспортом, и пассажиры. В случае если задержка рейса происходит по вине авиакомпании, в соответствии с законодательством она незамедлительно должна предусмотреть услуги по правам пассажиров. Если авиакомпания ненадлежащим образом исполняет обязательства перед пассажирами, мы привлекаем ее к административной ответственности, а это штрафы от 200 до 1 000 МРП, – разъяснила Салтанат Томпиева.

Что касается железнодорожных перевозок, то, согласно данным, озвученным и. о. председателя Комитета транспорта МИИР РК Касымом Тлеповым, на сегодня по территории рес­публики курсируют свыше 130 пассажирских поездов. Парк подвижного состава насчитывает 2,6 тыс. пассажирских вагонов со средним уровнем износа 46%. За последние 10 лет приобретено 1,1 тыс. новых вагонов. В текущем году будут закуплены еще 73 вагона.

– В целях поддержки и стимулирования бизнеса, в частности, перевозчиков по обновлению пассажирского парка, принимаются меры по субсидированию пассажирских перевозок и ставок вознаграждения при приобретении пассажирских вагонов, также прорабатывается вопрос по привлечению швейцарской компании «Штадлер» для организации здесь производства пассажирских вагонов по европейским стандартам. До 2029 года будет приобретено более 530 таких вагонов, – отметил спикер. По его словам, на все обращения по поводу качества предоставляемых услуг (а за последние пять месяцев было получено более 5 тыс. заявлений) принимаются меры, в том числе проверено свыше 200 вагонов, выявлено 431 нарушение, наложено штрафов на сумму в 32 млн тенге.

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