Резиденция Деда Мороза появится в Риддере

Общество
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В Риддере появится резиденция Деда Мороза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на yk-news.kz.

Сказочные хоромы обустроят на базе отдыха "Синегорье". С 16 по 29 декабря база отдыха перевоплотится в резиденцию хозяина Нового года, а один из домиков – в личные покои Деда Мороза.

Побывать в гостях у сказочных персонажей смогут все желающие. Правда, вход в резиденцию будет платным. Посетителей ждут экскурсии со снеговиком, приключенческие встречи с Бабой Ягой, отражение нападения разбойников и, конечно же, общение с Дедом Морозом.

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