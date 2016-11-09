Резиденция Деда Мороза появится в Риддере

В Риддере появится резиденция Деда Мороза, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на yk-news.kz
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Сказочные хоромы обустроят на базе отдыха "Синегорье". С 16 по 29 декабря база отдыха перевоплотится в резиденцию хозяина Нового года, а один из домиков – в личные покои Деда Мороза.
Побывать в гостях у сказочных персонажей смогут все желающие. Правда, вход в резиденцию будет платным. Посетителей ждут экскурсии со снеговиком, приключенческие встречи с Бабой Ягой, отражение нападения разбойников и, конечно же, общение с Дедом Морозом.