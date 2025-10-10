фото Любови Чакилевой

Интересно иностранцам

За последние годы сегмент туризма на Казахстанском Алтае заметно оживился. Появились новые базы отдыха, гостевые дома, придорожные кафе. С мерт­вой точки сдвинулась даже безнадежная, казалось, туа­летная проб­лема – в нынешнем году вдоль трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай установили биотуа­леты. По словам организатора экотуров Любови Чакилевой, даже за небольшой временной промежуток в пять-семь лет о себе заявил легион новых туристичес­ких компаний. И все равно их не хватает, спрос на отдых на Казахстанском Алтае только растет.

– Потенциал почти безграничный, – высказывает мнение гид. – Мы последние два года делаем свои экспедиции, чтобы исследовать места в Катон-Карагайском районе. Это наши затраты, которые можно назвать инвестициями в познание чего-то нового. Я назвала эту серию маршрутов «Непопсовый Катон». Столько восхитительных маршрутов, и пока о них мало кто знает. Хочется поделиться с людьми этой красотой!

На хребте Сарымсакты каждая вершина, каждый лог со своей атмосферой. Хребет Кызылкарагай, или Листвяга, является водоразделом двух алтайских рек – Бухтармы и Катуни. С плато Актайлак открывается панорама Тарбагатайского и Катунского хребтов, прямо перед глазами горная царица Белуха, внизу текут Берель, Катунь...

– Это настолько красиво! – делится эмоциями Любовь. – Мы хотим всем показать эти места, но дорога сложная. Должен быть мегаопытный водитель, чтобы не сесть на камень или не залезть в промоину.

В свое время семейная турис­тическая компания Чакилевых начинала с экскурсий к топовым достопримечательностям облас­ти. Иногда собирались такие группы, что заказывали по три автобуса. И сегодня формат организованных поездок вполне востребован и освоен многими агентствами. Людей привозят, им рассказывают потрясающе интересные факты и легенды о сакральных местах. Показывают изюминки, вкусно кормят, дос­тавляют домой. Все просчитано, отработано, понятно. Тем не менее в какой-то момент Люба решила попробовать эксклюзивный формат – поработать с маршрутами, выстроенными под индивидуальные запросы. Почему нет? Каждая такая

поездка – это новый опыт, новые фишки, эмоции. При этом есть важная особенность: основная аудитория путешествий «под заказ» – иностранцы.

– Наших туристов сложно чем-то удивить, – отметила гид. – Им нужны однодневные туры, хотя найти рядом новую интересную локацию трудно. К тому же, если речь идет об эксклюзиве, есть вопрос цены.

Итоговая стоимость складывается по формуле «любой каприз за ваши деньги». Одному хочется сделать красивые эффектные фото­графии, другому – отдохнуть от работы, быта, «заземлиться» в уединенном месте без связи и Интернета. Третий ищет экстрима или, наоборот, комфорта в гостевых домах...

– В шаблонных турах кому-то не нужна часть локаций, – отметила организатор путешествий. – А при индивидуальном запросе обговариваются все детали. И для гостей из Европы или Моск­вы наши цены на самом деле небольшие. Они сами признаются: «Результат превзошел самые смелые ожидания».

Для примера: за лето ИП Любови Чакилевой организовало отдых для гостей из Бахрейна, Индии, Германии, России... По словам гида, спрос только возрастает. Часть туристов – это выходцы из этих мест, которые переехали за рубеж и хотят показать изумительную природу Восточного Казахстана своей родне. Другие загорелись интересом после рассказов знакомых, друзей. У каждого свои планы. Если немцев, например, интересовали рыбалка на горной речке, ночлег в палатке и таежные красоты, то индийцы попросили свозить их на месторождение цветных глин Киин-Кериш и Сибинские озера – в горы они могут сходить и в своей стране.

– Количество индивидуальных запросов растет, – подчеркнула гид. – При этом рынок экотуризма такой обширный, что здесь много возможностей и для организаторов групповых экскурсий по типовым маршрутам, и для тех, кто занимается эксклюзивом.

Плюс профессионализм

Основной «гирей», утяжеляющей цену тура, являются затраты на транспорт. Они высчитываются по формуле «расходы на бензин, умноженные на три». Чем сказочнее по красоте мес­то, тем сложнее к нему проезд. Скальные выступы, промоины, болота, броды… Словом, кошмар для ходовой части. Плюс в цену закладываются затраты на снаряжение, проживание, питание, взносы при посещении заповедников, услуги профессионального гида. По словам Любы, первые три-четыре года в турбизнесе она постоянно училась. Помимо различных онлайн-курсов, были, например, 10-дневный интенсив от Kazakh Tourism в Катон-Карагае и обучение на базе Риддерского аграрно-технического колледжа.

– Гид – это не только ходячая энциклопедия по местности, – поясняет глава ИП. – Хотя это тоже важно. Люди постоянно спрашивают названия гор, речек, высоту, километраж. Но куда важнее, чтобы во время путешествия турист чувствовал себя, образно говоря, в капсуле безопасности. Это такая тонкая работа, обычно скрытая от глаз наших гостей. Многие, например, боятся быть в горах и все равно едут туда, где нет связи и возможности общаться с внешним миром. Хотят увидеть настоящую красоту, что-то понять про себя. Задача гида – создать зону комфорта. У меня были группы из туристов, прибывших из разных регионов, люди разного возраста, разных профессий. К концу похода на Белуху все настолько сдружились, что потом продолжали общаться, стали ездить друг к другу в гости.

Профессионализм гида также включает общение до и после путешествия. Сначала человек получает подробную консультацию, а после возвращения домой – ответы на любые вопросы, видео, фото.

За промоушен в ИП Чакилева отвечают соцсети. Первую аудиторию помог собрать Instagram, в том числе среди иностранцев. С прошлого года Люба создала еще канал в Telegram, где активно начала размещать видео и фото местной природы. Стала рассказывать истории, легенды. Цель одна – раскрутить интерес к Казахстанскому Алтаю, зажечь как можно больше людей желанием побывать здесь. С этого года организатор туров освоила также TikTok – этот ресурс позволяет оперативно монтировать видео, сам подбирает интересные кадры, накладывает музыку. Плюс с помощью дизайнера гид для большей узнаваемости разработала свой логотип Lyubov_gornaya.

– Получается круто, – заключает Любовь Чакилева. – Чем больше я выкладываю видео с логотипом, тем больше число просмотров. Главный выхлоп сейчас дают Telegram и TikTok. Многие пишут, многим интересно.