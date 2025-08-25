Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Новый сорт злаков полностью адаптирован к местному климату и почве

Фото: Минводы

В Казахстане выведен новый сорт риса, потребляющий меньше воды. Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева проводит в Кызылординской области испытания нового сорта риса, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минводы, выведенный специалистами института сорт «Сыр Сұлуы» требует меньше времени на созревание и таким образом потребляет меньше воды. При правильном соблюдении всех агротехнических мероприятий сорт способен выдавать урожай по 80-85 центнеров с гектара.

Результаты испытаний показывают, что новый сорт риса созревает за 105-110 дней, имеет высокую урожайность и полностью адаптирован к местному климату и почве. На сегодня в Кызылординской области выращиваются российские сорта риса, которые созревают за 120-125 дней.

«Водохозяйственная ситуация в южных регионах Казахстана выдвигает необходимость поиска и разработки новых способов экономии воды. С учетом глобального изменения климата подобные сорта сельскохозяйственных культур могут стать убедительной альтернативой существующим водоемким сортам. Результат данной научной работы положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и сокращение потребления воды рисовыми полями», – отметил заместитель председателя правления по научной работе Казахского НИИ рисоводства им. И. Жахаева Жанузак Байманов.

Кроме того, научно-исследовательский институт в рамках сотрудничества с Министерством водных ресурсов и ирригации продолжает испытания венгерского препарата Water Retainer, предназначенного для удержания влаги в почве. В текущем году проводится работа по практическому применению препарата на орошаемых землях Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и области Жетісу.

«Первый этап испытаний, в котором приняли участие четыре научно-исследовательских института показал, что препарат позволяет сократить время вегетации риса и за счет этого добиться значительной экономии воды. Традиционным способом рис поливают в течение 90 дней, а при использовании препарата для удержания влаги достаточно полива в течение 51 дня», – сообщила директор Департамента научных и инновационных технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Лаззат Джусипова.

Также ранее стало известно, что с начала 2025 года филиалы РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации провели механизированную очистку 780 км каналов для более эффективной подачи воды на посевные площади.

 

#вода #рис #Минводы #водоэффективность

