Робот Tesla Optimus научили ловить теннисные мячи

Поставки готовых изделий другим компаниям стартуют в 2026 году

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Как сообщила автомобилестроительная компания Илона Маска в социальной сети Х, человекоподобный робот получил новую модернизацию руки и теперь может ловить теннисные мячи на лету, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Ранее Маск выразил надежду, что в итоге роботы Tesla Optimus станут личными помощниками людей в духе R2-D2 и C3-PO из серии кинофильмов «Звездные войны».

По предварительным данным, к концу следующего года опытные образцы будут использоваться на некоторых заводах Tesla.