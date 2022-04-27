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Родина поможет?
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

Переселившись в Казахстан, Гульжан Мурзабаевой, как и многим, кто возвращается на родную землю, пришлось столкнуться с рядом проблем.

С 43-летней жительницей Тараза мы встретились на недавней городской ярмарке вакансий. У стенда со списками свободных рабочих мест, предоставленных центром занятости, она с надеж­дой искала подходящую для себя позицию. Но, к сожалению, все было тщетно.

– Все мои родственники проживают в Казахстане, поэтому мы тоже приехали сюда. Свой выбор остановили на Таразе, так как понравились погодные условия. Я уже больше года живу здесь и столкнулась с главной проблемой – очень сложно найти подходящую работу с хорошей заработной платой. Несмотря на то что у меня 23 года стажа успешной работы бухгалтером, свободно владею казахским, русским и узбекским языками, английским на среднем уровне, никак не могу устроиться по специальности. Даже прошла платные курсы, выучив компьютерную программу для бухгалтеров, но и это не помог­ло, – сетует женщина-кандас.

По предположению Гульжан, возможно, загвоздка в ее дип­ломе: работодателей не устраивает, что она окончила среднее специальное учебное заведение в Узбекистане.

– Не раз обращалась в финансовые организации, и там просили документ об образовании, полученном именно в Казахстане, – говорит она и сообщает, что планирует поступить на заочное отделение в одно из учебных заведений Тараза. Но для этого вновь нужны деньги, которых с трудом хватает на проживание.

Как выяснилось, до переезда Гульжан Мурзабаева работала в международном аэропорту Навои материальным бухгалтером и кассиром. Теперь уже около года перебивается на малооплачиваемых должностях, к тому же не по специальности. Причем сначала женщине повезло. По трудовому соглашению ее приняли в международный аэропорт Тараза. Но спустя три месяца по неизвестным причинам попросили освободить место, не помог даже солидный стаж работы. Выяс­нять, почему так произошло, она посчитала неэтичным. Но, как сказала Гульжан Мурзабаева, со своими служебными обязаннос­тями бухгалтера по доходам она полностью справлялась.

– В Таразе в возрасте старше сорока лет устроиться куда-нибудь весьма сложно, – делится переживаниями Гульжан. – Я и объявления просматривала, и резюме оставляла в банках, разных финансовых организациях, сегодня побывала на ярмарке вакансий, взяла направление, но пока ожидаемого результата нет. По-моему, на опыт работы никто даже не смотрит, работодатели предпочитают просто сотрудников помоложе. Регист­рироваться в центре занятости не вижу смысла. Насколько я поняла, нормальную работу с его помощью не найдешь. По крайней мере никто из моих знакомых не смог подобрать себе что-нибудь по душе.

Гульжан с 17-летней дочерью проживает в квартире своего брата, оплачивая лишь коммунальные услуги. Безусловно, это хорошее подспорье. О собственном жилье они только мечтают. Недавно Гульжан Мурзабаева получила гражданство. В нас­тоящее время работает кассиром в сети продовольственных магазинов.

– Приходится работать там, пока нет других вариантов. Ведь надо на что-то жить. Правда, размер зарплаты оставляет желать лучшего, к тому же руководство постоянно требует большего. Сейчас работаем по 12 часов в день – это нелегко, – сказала она. – Радует, что работа находится рядом с домом, что есть соцпакет. Как положено, делают отчисления в пенсионный фонд и на медстрахование. Вынуждена сильно экономить. Но денег все равно катастрофически не хватает, все дорожает. Я одна воспитываю дочь, она учится в 10-м классе. Приехала с хорошими знаниями, училась в гимназии, увлекается изучением английского и корейского языков. Совсем скоро поступление в вуз, надо готовиться. Дочка хочет учиться в Нур-Султане или Алматы...

Конечно, отдаленность места работы от дома женщину не пугает. Главное, чтобы в черте города. После ярмарки вакансий она взяла направление в филиал АО «Казпочта», но считает, что и это вновь будет временно, на период замены основных сотрудников.

– Приехали на историческую родину, надеясь, что кандасам здесь помогают. Но мы оказались в очень тяжелых условиях, – говорит Гульжан Мурзабаева. – Зарплаты – около 60 тысяч тенге – ни на что не хватает. Хорошо, что хоть брат позволил на какое-то время остановиться у него. Сейчас еще получаю алименты, которые служат дополнительным источником дохода. Но через год их перестанут выплачивать, а значит, станет еще труднее. Надо уже сегодня думать о завтрашнем дне, но для меня он остается в тумане, и я до сих пор не вижу просвета.

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