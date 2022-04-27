Статьи Родина поможет? 27 апреля 2022 г. 0:00 Тё Михаил собкор по Жамбылской области Переселившись в Казахстан, Гульжан Мурзабаевой, как и многим, кто возвращается на родную землю, пришлось столкнуться с рядом проблем. С 43-летней жительницей Тараза мы встретились на недавней городской ярмарке вакансий. У стенда со списками свободных рабочих мест, предоставленных центром занятости, она с надеждой искала подходящую для себя позицию. Но, к сожалению, все было тщетно. – Все мои родственники проживают в Казахстане, поэтому мы тоже приехали сюда. Свой выбор остановили на Таразе, так как понравились погодные условия. Я уже больше года живу здесь и столкнулась с главной проблемой – очень сложно найти подходящую работу с хорошей заработной платой. Несмотря на то что у меня 23 года стажа успешной работы бухгалтером, свободно владею казахским, русским и узбекским языками, английским на среднем уровне, никак не могу устроиться по специальности. Даже прошла платные курсы, выучив компьютерную программу для бухгалтеров, но и это не помогло, – сетует женщина-кандас. По предположению Гульжан, возможно, загвоздка в ее дипломе: работодателей не устраивает, что она окончила среднее специальное учебное заведение в Узбекистане. – Не раз обращалась в финансовые организации, и там просили документ об образовании, полученном именно в Казахстане, – говорит она и сообщает, что планирует поступить на заочное отделение в одно из учебных заведений Тараза. Но для этого вновь нужны деньги, которых с трудом хватает на проживание. Как выяснилось, до переезда Гульжан Мурзабаева работала в международном аэропорту Навои материальным бухгалтером и кассиром. Теперь уже около года перебивается на малооплачиваемых должностях, к тому же не по специальности. Причем сначала женщине повезло. По трудовому соглашению ее приняли в международный аэропорт Тараза. Но спустя три месяца по неизвестным причинам попросили освободить место, не помог даже солидный стаж работы. Выяснять, почему так произошло, она посчитала неэтичным. Но, как сказала Гульжан Мурзабаева, со своими служебными обязанностями бухгалтера по доходам она полностью справлялась. – В Таразе в возрасте старше сорока лет устроиться куда-нибудь весьма сложно, – делится переживаниями Гульжан. – Я и объявления просматривала, и резюме оставляла в банках, разных финансовых организациях, сегодня побывала на ярмарке вакансий, взяла направление, но пока ожидаемого результата нет. По-моему, на опыт работы никто даже не смотрит, работодатели предпочитают просто сотрудников помоложе. Регистрироваться в центре занятости не вижу смысла. Насколько я поняла, нормальную работу с его помощью не найдешь. По крайней мере никто из моих знакомых не смог подобрать себе что-нибудь по душе. Гульжан с 17-летней дочерью проживает в квартире своего брата, оплачивая лишь коммунальные услуги. Безусловно, это хорошее подспорье. О собственном жилье они только мечтают. Недавно Гульжан Мурзабаева получила гражданство. В настоящее время работает кассиром в сети продовольственных магазинов. – Приходится работать там, пока нет других вариантов. Ведь надо на что-то жить. Правда, размер зарплаты оставляет желать лучшего, к тому же руководство постоянно требует большего. Сейчас работаем по 12 часов в день – это нелегко, – сказала она. – Радует, что работа находится рядом с домом, что есть соцпакет. Как положено, делают отчисления в пенсионный фонд и на медстрахование. Вынуждена сильно экономить. Но денег все равно катастрофически не хватает, все дорожает. Я одна воспитываю дочь, она учится в 10-м классе. Приехала с хорошими знаниями, училась в гимназии, увлекается изучением английского и корейского языков. Совсем скоро поступление в вуз, надо готовиться. Дочка хочет учиться в Нур-Султане или Алматы... Конечно, отдаленность места работы от дома женщину не пугает. Главное, чтобы в черте города. После ярмарки вакансий она взяла направление в филиал АО «Казпочта», но считает, что и это вновь будет временно, на период замены основных сотрудников. – Приехали на историческую родину, надеясь, что кандасам здесь помогают. Но мы оказались в очень тяжелых условиях, – говорит Гульжан Мурзабаева. – Зарплаты – около 60 тысяч тенге – ни на что не хватает. Хорошо, что хоть брат позволил на какое-то время остановиться у него. Сейчас еще получаю алименты, которые служат дополнительным источником дохода. Но через год их перестанут выплачивать, а значит, станет еще труднее. Надо уже сегодня думать о завтрашнем дне, но для меня он остается в тумане, и я до сих пор не вижу просвета.