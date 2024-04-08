Свыше 500 павлодарцев наказаны за ночные гуляния детей

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Сотрудники полиции ежедневно проводят рейды для нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения родителей.

В одном из компьютерных клубов полицейские выявили, что работники запустили несовершеннолетних в заведение после 22:00 без сопровождения законного представителя.

«В большинстве случаев дети становятся жертвами преступлений в ночное время суток. Это связано с отсутствием должного контроля со стороны родителей, которые позволяют своим детям свободно передвигаться по развлекательным заведениям и улицам без их сопровождения. Практика - уходить в компьютерные клубы снова актуальна. Это порой порождает конфликты в семье. Родители не отпускают, а дети ищут предлог, чтобы посетить клуб. При задержании несовершеннолетнего в ночное время его доставляют в отделение полиции, затем устанавливают личность и уведомляют родителей. За допущение нахождения несовершеннолетнего в заведении в ночное время без сопровождения родителей, владельцы и законные представители привлечены к ответственности, с наложением штрафа», – сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних южного отдела полиции Павлодара Гаухар Рахимгожина.

Правоохранители добавили, в текущем году по Павлодарской области к административной ответственности привлекли 27 владельцев увеселительных и развлекательных заведений и 501 родитель за нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время без их сопровождения.





