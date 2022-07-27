Фото: polisia.kz
Происшествия
Рога сайги на 360 млн тенге изъяли в Алматинской области

Рога сайги на 360 млн тенге изъяли полицейские Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

25 июля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками Комитета национальной безопасности задержали группу людей, незаконно перевозившую рога сайги.

«В ходе оперативных работ по республиканской трассе Алматы – Бишкек в северном направлении была остановлена автомашина, в салоне которой были изъяты 13 мешков с рогами сайги в количестве 2 048 штук. По предварительным заключениям уполномоченной территориальной инспекцией лесного хозяйства, ущерб государству составляет 360 млн тенге. В отношении подозреваемых начато уголовное производство по статье 339 УК РК. Задержанные водворены в ИВС. Ведется следствие», – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

В настоящее время выясняется происхождение указанных дериватов.

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