Роковое селфи Общество 1 августа 2024 г. 2:00 11 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Девушка упала в горную реку во время фотосессии. Ее поиски ведутся третьи сутки. Фото: ДЧС Туркестанской области ЧП произошло утром 28 июля. На пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области позвонили друзья девушки. Они сообщили, что на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, в 15 км от села Каскасу, произошла трагедия. Шестнадцатилетняя девушка во время фотосессии на берегу горной реки по неосторожности упала в воду и утонула. Все произошло в считаные секунды на глазах группы подростков, прибывших на отдых. Течение горной реки очень бурное, и никто из находившихся рядом не успел среагировать. Ее унесло течением. На помощь тут же выдвинулась группа спасателей, началась поисковая операция. Ежедневно с шести утра они вместе с родными утонувшей, сотрудниками полиции, кинологами, волонтерами, работниками лесхоза на лошадях прочесывают местность, осматривая воду и прибрежную зону. По информации заместителя начальника ДЧС Туркестанской области Аската Ержанова, в поисковой операции задействовано более ста человек. Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности, отправляясь на отдых к воде и в горы. #Туркестанская область #река #девушка #селфи