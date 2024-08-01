Роковое селфи

ЧП произошло утром 28 июля. На пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области позвонили друзья девушки. Они сообщили, что на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, в 15 км от села Каскасу, произошла трагедия. Шестнадцатилетняя девушка во время фотосессии на берегу горной реки по неосторожности упала в воду и утонула. Все произошло в считаные секунды на глазах группы подростков, прибывших на отдых. Течение горной реки очень бурное, и никто из находившихся рядом не успел среагировать. Ее унесло течением.

На помощь тут же выдвинулась группа спасателей, началась поисковая операция. Ежедневно с шести утра они вместе с родными утонувшей, сотрудниками полиции, кинологами, волонтерами, работниками лесхоза на лошадях прочесывают местность, осматривая воду и прибрежную зону. По информации заместителя начальника ДЧС Туркестанской области Аската Ержанова, в поисковой операции задействовано более ста человек.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности, отправляясь на отдых к воде и в горы.