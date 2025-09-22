Кроме того, стороны обсудили повестку предстоящего 24 сентября 15-го заседания казахстанско-германской Межправительственной рабочей группы (МРГ) по торгово-экономическому сотрудничеству.

Фото: пресс-служба правительства

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел онлайн-встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества по таким приоритетным для двух стран направлениям, как промышленность, энергетика, торговля, транспорт, логистика, сельское хозяйство и др.

По словам Романа Скляра, в настоящее время между Казахстаном и Германией имеется комплексная архитектура рамочных условий и институциональных механизмов для эффективной кооперации по формуле «сырье, промышленность и технологии», что обеспечивает «win-win» результаты для обеих сторон.

В свою очередь, Катерина Райхе назвала кооперацию с Казахстаном в области энергетики и ресурсов одним из наиболее востребованных для германской экономики секторов сотрудничества.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность укреплять кооперацию по всему спектру двусторонних экономических связей.

По итогам переговоров первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр пригласил министра экономики и энергетики ФРГ Катерину Райхе посетить с визитом Астану.