Роман Скляр принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме

В городе Нур-Султане на площадке Международного финансового центра «Астана» состоялся казахстанско-германский бизнес-форум с участием первого заместителя Премьер-министра Казахстана Романа Скляра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая с приветственной речью, вице-премьер рассказал о проводимых в стране институциональных реформах по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. Он подчеркнул, что одним из национальных приоритетов определена комплексная поддержка инвесторов с применением принципов индивидуальной поддержки и сопровождения каждого инвестора.

Также Роман Скляр рассказал, что в приоритетных отраслях экономики созданы специальные экономические и индустриальные зоны. В стране имеется Центр передового опыта в области медицинского образования и науки, а также множество технологических парков в области развития нанотехнологий, предпринимательства и инновационной экономики.

Германскую сторону представил директор по вопросам по внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ Доминик Шнихельс. В своей речи он отметил важность двусторонних отношений между странами, а также подметил, что Казахстан и Германия имеют значительные возможности для реализации совместных проектов во многих направлениях.

«На примере прошедшего пандемийного кризиса и нынешней геополитической ситуации мы видим важность продовольственной безопасности, энергетической свободы и развития цепочек поставок товаров. В данном ключе очевидно, что Казахстан имеет большой потенциал для Германии во многих сферах экономики, в том числе, по производству возобновляемых источников электроэнергии. Кроме своего географического расположения и логистических преимуществ Казахстан имеет огромный ресурсный и человеческий потенциал. Мы верим, что расширение сотрудничества очень выгодно как и для Казахстана, так и для Германии», – заявил Доминик Шнихельс.

В ходе пленарной сессии бизнес-форума выступили глава внешней торговли, член правления Ассоциации торгово-промышленных палат ФРГ Фолькер Трайер, председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов и спикер рабочей группы по Центральной Азии Восточного комитета германской экономики Манфред Грундке.

Также в рамках бизнес-форума состоялась панельная сессия, посвященная обсуждению перспектив сотрудничества в промышленности и энергетики.

На полях мероприятия состоялись двусторонние встречи представителей казахстанской стороны с руководством ряда германских компаний. В рамках встреч были обсуждены конкретные предложения по реализации совместных проектов и создания производств по выпуску высокотехнологичной продукции.