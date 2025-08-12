Звездная пара состоит в отношениях с 2016 года

Фото: instagram.com/georginagio/

Избранница легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду 31-летняя испанская модель Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях снимок, на котором можно увидеть изящное кольцо с крупным бриллиантом, сообщает Kazpravda.kz

«Я согласна. В этой жизни и во всех последующих», — сопроводила она пост лаконичной и трогательной подписью.

Звездная пара остается вместе уже девять лет, поддерживая теплые и стабильные отношения. Они воспитывают пятерых детей, двое из которых — их общие.

Сам футболист пока никак не прокомментировал новости, касающиеся помолвки.

Напомним, что с начала 2023 года знаменитый футболист выступает за саудовский клуб «Аль-Наср».

Роналду является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА в составе сборной Португалии. Суперзвезда мирового футбола является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

На протяжении карьеры нападающий также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».