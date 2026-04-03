Роналду вернулся в строй после травмы

Звезды,Футбол
Айман Аманжолова
корреспондент

Криштиану получил повреждение 28 февраля в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи»

Фото: Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Стало известно состояние звездного португальского форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Роналду вернулся в строй после травмы и готов к вызову в сборную и поездке на чемпионат мира-2026.

Напомним, Криштиану получил повреждение 28 февраля в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (3:1) и был вынужден покинуть поле на 81-й минуте из-за проблем с правой ногой.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Португалия попала в группу K, где ее соперниками станут ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.

 

