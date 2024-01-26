Роналду взорвал пресс-конференцию в Китае

Спорт, В мире
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В прямом эфире мероприятие посмотрели 20 миллионов человек

Фото: vesti.kz

Пресс-конференция с участием португальской звезды "Аль-Насра" Криштиану Роналду вызвала бурный ажиотаж в Китае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В прямом эфире мероприятие посмотрели 20 миллионов человек. На ней португалец извинился перед всеми за то, что из-за него отменили турне команды.

Отметим, что в Китае были запланированы две игры. Встреча с "Шанхай Шэньхуа" должна была состояться 24 января, а с "Чжэцзянем" "Аль-Наср" должен был сыграть 28-го числа.

Ранее сообщалось, что приезд Роналду в составе "Аль-Насра" в Китай вызвал ажиотаж среди болельщиков.

Напомним, 38-летний форвард стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола за клуб и сборную. С января 2023-го он выступает за нынешнюю команду.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе известен по выступлениям за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

#Китай #чемпион #конференция #Роналду

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