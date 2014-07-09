Россия предложила Грузии обменяться нотами для восстановления прямого авиасообщения

Политика
Асель Есетова
Фото © ИТАР-ТАСС/ Alex

Российская сторона предложила Грузии обменяться соответствующими нотами для восстановления с 15 сентября этого года регулярных авиарейсов сначала на маршруте Москва - Тбилиси, а затем и на других направлениях.

Об этом сообщили в МИД РФ по итогам прошедшей в Праге встречи статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григорий Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе.

В ходе беседы дипломатов "был продолжен начатый в декабре 2012 года в соответствии с поручением руководства двух стран неформальный диалог по вопросам нормализации российско-грузинских связей на тех направлениях, где в условиях отсутствия дипломатических отношений возможен реальный прогресс (торговля, транспорт, гуманитарная сфера)", информировали в дипведомстве.

"Отмечена существенная активизация взаимных наземных грузоперевозок, подчеркнута важность завершения в скором времени совместной работы по возобновлению регулярного авиационного сообщения между двумя странами", - подчеркнули в МИД РФ.

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