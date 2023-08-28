Россиянин погиб на трассе в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Полицейские сообщили о гибели иностранца в ДТП в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

"24-летний водитель грузовика MAN-TGX, гражданин Узбекистана, на автодороге Самара - Шымкент выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus под управлением 51-летнего гражданина РФ. От столкновения Lada, изменив направление движения, допустила наезд на грузовик, стоящий на обочине. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия, его несовершеннолетний пассажир с различными травмами госпитализирован в ЦРБ Иргизкого района", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК.

По предварительным данным, водитель MAN управлял транспортным средством в утомленном состоянии, отметили в полиции.