Россиянин погиб в ДТП на трассе в Актюбинской области

Примерно в 01.50 часов 38-летний гражданин Российской Федерации на Toyota Camry, на 999 км автодороги "Самара - Шымкент", в районе поселка Аралтогай, опрокинул машину в кювет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП 34-летний пассажир – гражданин РФ, скончался на месте ДТП.

Второй пассажир, 1983 года рождения, госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ Айтекебийского района.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК.