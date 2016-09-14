Россиянин задержан в Казахстане за незаконную охоту на косуль
В Костанайской области (на севере Казахстана) задержаны двое браконьеров, охотившихся на косуль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Согласно информации ДВД области, двух возвращавшихся с охоты мужчин полицейские задержали на автодороге близ поселка Федоровка. В багажнике автомашины задержанных было обнаружено мясо двух сибирских косуль, гладкоствольные ружья марки "Stoeger", "Remington" и более 50 патронов 12-го калибра.
По данным пресс-службы, за рулем автомобиля находился 46-летний гражданин России, житель Челябинска, а на пассажирском сиденье – его 46-летний приятель из Костаная.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Незаконная охота" Уголовного кодекса республики.