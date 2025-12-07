По традиции установленная в Вифлееме ель знаменует начало рождественских праздников по всему миру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Вифлееме впервые за два года с начала нового витка эскалации конфликта в секторе Газа зажгли рождественскую ель. Для многих палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, это событие стало символом надежды на мир, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Огромное дерево, украшенное тысячами гирлянд и ламп, установили у Базилики Рождества Христова. Именно в этом месте, согласно священным писаниям, находился хлев, где появился на свет Иисус.

По традиции установленная в Вифлееме ель знаменует начало рождественских праздников по всему миру. В честь этого в городе также организовали фейерверк. Полюбоваться зрелищем пришли тысячи жителей и туристов.