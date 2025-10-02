Первые версии этого произведения в начале XIX века переписал отец казахского учёного, востоковеда и фольклориста Шокана Уалиханова

Фото: пресс-служба Минкультуры

Специалисты Национального центра рукописей и редких книг оцифровали и выпустили факсимильное издание одной из ценнейших сокровищниц казахского народа – древнейшей рукописи эпоса «Едыге би», сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, рукопись эпоса «Едыге би» была создана примерно в XV веке неизвестным автором. Первые версии этого произведения в начале XIX века переписал отец казахского учёного, востоковеда и фольклориста Шокана Уалиханова — Чингис Уалиханов. Таким образом были восстановлены ранее утраченные варианты.

Позднее этот текст был дополнен и обработан самим Шоканом Уалихановым, а в 1842 году переписан объединённой версией рукой Ахмета.

Эпос отличается архаичными выражениями и словоупотреблениями, нехарактерными для тюркских языков, что свидетельствует о его древнем происхождении. На это обстоятельство особо обращал внимание в своих трудах известный тюрколог П. М. Мелиоранский.

Поэма начинается с рождения Едыге и завершается его гибелью от руки Кадирберды, сына Тохтамыша. Согласно преданию, Едыге был похоронен на одной из высоких вершин священного Улытау, которая ныне носит его имя.

В ведомстве также отметили, что впервые эпос был опубликован в 1905 году в Санкт-Петербурге под редакцией профессора П. М. Мелиоранского под названием «Легенда о Едыге и Тохтамыше».