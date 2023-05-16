Руководитель финпирамиды "Antares" осуждена в Костанае

Пребывание в колонии отложено на 5 лет из-за беременности подсудимой.

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Суд №2 города Костанай вынес решение по уголовному делу в отношении Т. за руководство финансовой пирамидой, сообщает Kazpravda.kz.

Суд установил, что с января по июль 2021 года подсудимая руководила деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды "Antares" на территории Костанайской области.

"Т. в группе лиц по предварительному сговору с Ж. и К., не имея каких-либо капиталовложений, инвестиционных проектов и предприятий, привлекали деньги простых людей, обещая ежедневную гарантированную прибыль в иностранной валюте", – рассказали в суде.

Материальный ущерб 33-х потерпевших составил 49 395 269 тенге.

Известно, что ранее "инвесткомпания" работала в Павлодарской области, а затем мигрировала в Костанай.

Сообщается, что подсудимая Т. не признала вину и не раскаялась в содеянном. Суд учел наличие 3-х малолетних детей и беременность Т. и назначил наказание в виде лишения свободы в учреждении минимальной безопасности на 6 лет, отсрочив его на 5 лет.

Также суд лишил подсудимую права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях в течение 5 лет.