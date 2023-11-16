Руководителей финпирамиды с ущербом в 245 млн тенге осудили в Астане

В Астане осуждены руководители финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы

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Приговором межрайонного суда по уголовным делам двое руководителей финансовой пирамиды Antares осуждены к 5,5 и 6,5 года лишения свободы соответственно с конфискацией имущества.

«Гособвинитель, предоставив все доказательства, опроверг версию защиты о невиновности подсудимых, – отметили в надзорном органе. – Виновные в Instagram и Telegram рекламировали возможность заработать в короткий срок, обещая увеличить вложенные деньги до 300% годовых. 33 человека вложили в пирамиду более 245 млн тенге».

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор вступил в силу.