Руководители среднего звена полиции пройдут аттестацию

Это делается для обеспечения качественного оказания полицейских услуг населению и удовлетворения сегодняшних запросов и ожиданий общества к своей безопасности, передает Kazpravda.kz
Перечень должностей, подлежащих внеочередной аттестации, составляет всего 6% от всего личного состава, сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге МВД.
Для проведения аттестации утверждены составы центральной и региональных аттестационных комиссий под председательством главы МВД и его заместителей соответственно.
Для прозрачности в состав центральной комиссии вошли представители ГП, Антикора, КНБ. Аттестация начнется 1 апреля.
Отмечается, что аттестация будет проводится последовательно, в несколько этапов:
- сдача нормативов по определению профессиональной пригодности – это физическая и огневая подготовленность;
- компьютерное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление;
- собеседование, проводимое центральной и региональными аттестационными комиссиями.
Основной этап – это собеседование, где комплексно будет изучаться профессиональные и личностные компетенции сотрудников.
– В целом это логическое продолжение политики по формированию сервисной модели работы полиции, – пояснил Шынгыс Алекешев.