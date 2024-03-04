Руководители среднего звена полиции пройдут аттестацию

Это делается для обеспечения качественного оказания полицейских услуг населению и удовлетворения сегодняшних запросов и ожиданий общества к своей безопасности, передает Kazpravda.kz

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Перечень должностей, подлежащих внеочередной аттестации, составляет всего 6% от всего личного состава, сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге МВД.

Для проведения аттестации утверждены составы центральной и региональных аттестационных комиссий под председательством главы МВД и его заместителей соответственно.

Для прозрачности в состав центральной комиссии вошли представители ГП, Антикора, КНБ. Аттестация начнется 1 апреля.

Отмечается, что аттестация будет проводится последовательно, в несколько этапов:

сдача нормативов по определению профессиональной пригодности – это физическая и огневая подготовленность;

компьютерное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление;

собеседование, проводимое центральной и региональными аттестационными комиссиями.

Основной этап – это собеседование, где комплексно будет изучаться профессиональные и личностные компетенции сотрудников.