Руководители среднего звена полиции пройдут аттестацию

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это делается для обеспечения качественного оказания полицейских услуг населению и удовлетворения сегодняшних запросов и ожиданий общества к своей безопасности, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Перечень должностей, подлежащих внеочередной аттестации, составляет всего 6% от всего личного состава, сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге МВД. 

Для проведения аттестации утверждены составы центральной и региональных аттестационных комиссий под председательством главы МВД и его заместителей соответственно.

Для прозрачности в состав центральной комиссии вошли представители ГП, Антикора, КНБ. Аттестация начнется 1 апреля. 

Отмечается, что аттестация будет проводится последовательно, в несколько этапов:

  • сдача нормативов по определению профессиональной пригодности – это физическая и огневая подготовленность;
  • компьютерное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление;
  • собеседование, проводимое центральной и региональными аттестационными комиссиями.

Основной этап – это собеседование, где комплексно будет изучаться профессиональные и личностные компетенции сотрудников.

– В целом это логическое продолжение политики по формированию сервисной модели работы полиции, – пояснил Шынгыс Алекешев.

#полиция #комиссия #брифинг #аттестация

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