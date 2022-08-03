Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы Департамента полиции Алматы

Рустам Абдрахманов назначен заместителем начальника Департамента полиции Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz.

Приказом министра внутренних дел Рустам Абдрахманов назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области по следственной работе.

Об этом теперь уже бывший замначальника ДП Алматы написал на своих страницах в соцсетях.

«Позиция – для меня не новая, а регион – особенный, тем более что с ним меня связывают мой родной дом, беззаботное детство и школа.

Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью.

Кроме того, это новый этап в моём профессиональном росте.

Отмечу, что жизненные и служебные принципы у меня остаются прежние. Я как всегда открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Мои информационные ресурсы по-прежнему доступны», – подчеркнул Абдрахманов.

Он попрощался с жителями Алматы, отметив, что с этим славным городом у него лишь положительные воспоминания: здесь он получил высшее образование, 20 лет служил в полиции, в Алматы родились его дети.

«Благодарю каждого алматинца, кто вместе с нами в тесном взаимодействии все эти годы обеспечивал правопорядок и вносил вклад в безопасность города.

Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество с общественностью Алматинской области», – написал Рустам Абдрахманов.