Ряд аэропортов наказали за нарушения в Казахстане

Дана Аменова
Нарушения выявили в воздушных гаванях Костанайской и Кызылординской областях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники АЗРК провели комплекс антимонопольных мер в отношении субъектов рынка аэропортовых услуг в регионах страны по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен при реализации авиационного топлива, сообщает Kazpravda.kz

Департамент Агентства по Костанайской области завершил расследование в отношении АО «Международный аэропорт «Костанай» имени Ахмета Байтұрсынұлы» по признакам злоупотребления доминирующим положением. 

«По решению специализированного суда по административным правонарушениям субъект рынка привлечён к административной ответственности. Общая сумма штрафа и конфискации монопольного дохода составила 16,6 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу», – говорится в информации.

Также в адрес общества внесено предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.

Аналогичные меры были приняты Департаментом Агентства по Кызылординской области по факту нарушений, выявленных в деятельности АО «Аэропорт «Коркыт Ата».

«В ходе расследования было установлено необоснованное завышение стоимости авиатоплива. По результатам расследования на общество наложен штраф в размере 7,3 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 2,5 млн тенге», – проинформировали в АЗРК.

Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений, в рамках исполнения которого цена реализации авиатоплива снижена с 780 000 тенге до 533 750 тенге (без НДС).

#регионы #нарушение #наказание #АЗРК #законодательство #аэропорты

