Ряд назначений в новом формате произвели в МВД РК

Руководству Министерства внутренних дел лично представили кандидатов на должности заместителей начальников департаментов полиции на транспорте и Туркестанской области, а также руководителей районных управлений столичной полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Каждый кандидат, претендовавший на новую должность, рассматривался отдельно.

Министр и его заместители, а также руководители региональных департаментов обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.

Переговорив с каждым из сотрудников, глава ведомства Марат Ахметжанов напомнил о конкретных требованиях МВД и об обязанностях руководителей.

Приказом министра внутренних дел назначены:

– на должность заместителя начальника ДП Туркестанской области Сапар Бауыржан;

– на должность заместителя начальника ДП на транспорте Ерлан Жалмагамбет;

– на должность начальника Управления полиции района "Есиль" ДП города Нур-Султан Алибек Кужахметов;

– на должность начальника Управления полиции района "Байконур" ДП города Нур-Султан Марат Абиров.

Отмечается, что такой формат кадровых назначений проведен в Министерстве внутренних дел впервые.