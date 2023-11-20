Ряд вопросов обсудили правительства Казахстана и Германии

Правительственная делегация Казахстана во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром совершила рабочий визит в столицу Германии - город Берлин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

Основная цель поездки – проработка совместных планов по практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственных визитов лидеров двух стран: федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в РК в июне и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ФРГ в сентябре этого года.

В рамках поездки состоялись официальные переговоры казахстанской делегации с вице-канцлером – министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком, статс-секретарем ведомства федерального канцлера Йоргом Кукис. Проведен круглый стол с руководством и членами восточного комитета германской экономики и двусторонние встречи с рядом немецких компаний.

В ходе встречи с вице-канцлером Робертом Хабеком были рассмотрены планы совместной работы и обсужден ряд конкретных предложений по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Стороны отметили растущий интерес к Казахстану в контексте «зеленой» трансформации. Он обусловлен не только дешевыми источниками энергии в республике, но и привлекательностью нашей страны в реализации масштабных «зеленых» проектов, в том числе и по производству энергоемких видов продукции.

К примеру, на западе Казахстана компания Svevind Energy Group начинает строительство комплекса по производству «зеленого» водорода. Общий объем инвестиций – около $50 млрд, проект является одним из крупнейших в мире в данной отрасли. Для эффективной реализации планов в Астане в текущем году открылся немецкий офис водородной дипломатии.

Большое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества по таким приоритетным для двух стран направлениям, как промышленность, энергетика, торговля, транспорт, логистика, сельское хозяйство и др.

«Приветствуем включение Казахстана в список 34 стран, для которых утвержден льготный порядок предоставления инвестиционных гарантий. Считаем это не только важным сигналом признания высокой политической стабильности и безопасности инвестиций в нашей республике, но и подтверждением заинтересованности в расширении делового партнерства», — подчеркнул Скляр.

По словам первого вице-премьера, на сегодня между Казахстаном и Германией складывается комплексная архитектура рамочных условий и институциональных механизмов для эффективной кооперации по формуле «сырье, промышленность и технологии». Что обеспечивает win-win результаты для обеих сторон.

В свою очередь Хабек назвал кооперацию с Казахстаном в области энергетики и ресурсов одним из наиболее востребованных для германской экономики секторов сотрудничества. Вице-канцлер отметил, что налаживается взаимодействие между Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов и Национальной геологической службой РК. К лету 2024 года ожидается формирование перечня конкретных проектов для совместной реализации.

Со статс-секретарем ведомства Федерального канцлера Йоргом Кукис делегация обсудила укрепление механизмов совместной работы между правительствами двух стран в целях эффективной реализации предстоящих масштабных задач.

Глава казахстанской делегации Роман Скляр также встретился с председателем комитета Бундестага по экономике М.Гроссе-Бремер, который подтвердил заинтересованность германской стороны в углублении экономических отношений с Казахстаном.

Советник президента – специальный представитель президента РК по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова обменялась мнениями с германскими коллегами по вопросам взаимодействия двух стран в рамках инициированного Германией климатического клуба G7, реализации инициативы Федерального правительства «Зеленая Центральная Азия» и ряда действующих кооперационных экологических проектов.

Члены правительственной делегации также провели плодотворные беседы с немецкими контрпартнерами.

Так, вице-министр сельского хозяйства РК А.Тамабек и парламентский секретарь Федерального министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ О.Ник подписали совместное заявление о намерениях двух ведомств развивать и углублять сотрудничество в рамках двустороннего кооперационного проекта «Казахстанско-германский аграрно-политический диалог».

На встрече вице-министра транспорта РК Т. Ластаева со статс-секретарем министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Х. Хепнером в центре внимания были перспективы участия немецкой стороны в проектах по развитию транспортной системы и расширения транзитного потенциала Казахстана.

Проведенные переговоры позволили наметить дальнейшие конкретные меры для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе официального визита президента Казахстана К.Токаева в ФРГ.