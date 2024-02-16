Рынок на пепелище

Вся торговая жизнь была со­средоточена у самого большого рынка в областном центре. Здесь можно было найти все – свежие продукты питания, стильные вещи, косметику, аксессуары. Коренные семейчане помнят, как расширялся тогда еще центральный рынок, как строился торговый дом. И вот за одну ночь предприниматели потеряли все.

Кто возместит им ущерб? Восстановят ли рынок? И как рассчитываться с поставщиками? Эти и многие другие вопросы волнуют сотни людей, оставшихся не у дел.

Но самым главным вопросом осталась причина пожара. Следствие рассматривает три версии: замыкание электропроводки, поджог или неотключенные электроприборы. На месте работает специальная комиссия. Владелец рынка Марат Курманбай заявил, что пригласил экспертов из России. В полиции тем временем зарегистрировано около 300 заявлений, и люди продолжают их подавать. Предварительный ущерб, подсчитанный в Палате предпринимателей области Абай, – 9,7 млрд тенге, долг по кредитам у бизнесменов перед банками – порядка 2,3 млрд тенге.

Как помочь людям, думают и решают не только в Палате предпринимателей, но и в областном акимате. Буквально с первого дня пожара с пострадавшими встречается аким области. Каждая встреча проходит эмоционально. Оно и понятно – потерять в одночасье все, что копилось почти тридцать лет!

На одной из последних встреч собственник рынка рассказал о создании специального фонда помощи предпринимателям, где средства будут распределяться по решению комиссии.

– С тем, что произошло, мы уже ничего не можем поделать. Я, например, все, что собирал 30 лет, в среднем это более 10 миллиардов тенге, потерял за один день. Я знаю, что и вы тоже потеряли. Но нам надо дальше жить. У нас есть Ассоциация торговых предпринимателей РК, и мы решили, что откроем Фонд в поддержку предпринимателей. Также хотим в настоящий момент трудоустроить хотя бы часть людей. В поселке Жоламан есть торговый дом на 200 мест, куда можем отправить продавцов продуктов питания. Со стороны акимата нам нужно лишь, чтобы туда постоянно ездил маршрутный автобус, – говорит владелец рынка Марат Курманбай.

Кроме того, предприниматель планирует выйти с предложением к акиматам и Правительству выделить льготное кредитование на восстановление торгового дома, чтобы арендаторы смогли вернуться на прежние места.

– Я был на лечении за рубежом, когда приехал в Алматы, тогда и услышал о пожаре. Меня не было в этот день в городе, так получилось. У нас у всех общее горе. Поэтому давайте вместе, дружной командой решать эту проблему. Мы с вами больше 30 лет вместе, всегда поддерживали друг друга. Мне очень тяжело стоять перед вами, отчитываться. Я уверен, что с нашей стороны никаких нарушений нет. Мы выполняли все условия, все требования пожарной службы, работали совместно с налоговой. У нас всегда в первую очередь было исполнение требований закона, – обратился к присутствующим собственник рынка.

Глава региона Нурлан Уранхаев в свою очередь заверил, что государством будут приняты все необходимые меры и механизмы, чтобы помочь погорельцам в их проблеме.

– Что касается автобусного сообщения до торгово-логис­тического центра «Жоламан», вопросов нет, автобус продлим, людей направим. Это проблему полностью не решит, но хотя бы что-то, – успокаивал пострадавших аким на одной из встреч.

Что касается сгоревшего имущества, предпринимателям придется «побегать», чтобы доказать точное количество пропавшего в пожаре товара. Хорошо, если сохранились товарные накладные, а ведь многие предприниматели уверяют, что документы сгорели вместе с товаром.

– У многих на руках нет договора аренды. Если что-то и было, то сгорело в пожаре. Как решить этот вопрос? При этом некоторые предприниматели внесли предоплату за аренду за февраль. Можно ли будет вернуть эти деньги? Необходимо ли для этого получать справку о форс-мажоре в Палате предпринимателей? – задаются вопросом семейские бизнесмены.

Владелец рынка заявил, что предоплату за февраль предпринимателям вернут. Что же касается договоров, информацию будут брать из базы.

– У нас все официально. Каждый предприниматель имеет договор. Но есть люди, которые эти договоры не взяли. Договоры у нас фиксируются, оплачиваются на кассе. Даже если нет договора, у вас ведь есть квитанция об оплате. Если сейчас мы найдем договор, согласно которому предприниматель должен заплатить до первого февраля, то мы предлагаем ему оплатить эту сумму в конце месяца. Мы, войдя в ваше положение, пошли даже на такие уступки. А если кто-то сделал предоплату за февраль, разговора нет, ее вернут, – заверяет Марат Курманбай.

Жесткий диск от компьютера, где были зарегистрированы договоры с предпринимателями, не пострадал в огне, вся информация на нем сохранилась. И с понедельника людям начали выдавать копии договоров об аренде. А в филиале Палаты предпринимателей арендаторы могут получить справки о форс-мажоре.

Не обошлось и без скандалов. Владельцы ювелирных павильо­нов заявили о пропаже дорогих украшений. Одна из них – Алена Евдокимова. Женщина пожаловалась на условия хранения драгоценностей и заверяет, что ни о какой технике безопасности речи и быть не может.

– Наши павильоны не раз вскрывали. Поэтому мы все уносили в «золотую» комнату – камеру хранения: все наши накладные, все, что можно было. И два дня нам говорили о том, что дверь в эту камеру целая и невредимая. А вчера выяснилось, что там все сгорело. Оказывается вся задняя стена была не бетонная, а из гипсокартона! Какая здесь может быть техника безопасности? – сетует предпринимательница.

О пропавшем золоте заявил и представитель ломбарда Валентин Попов, сказав, что все украшения из камеры хранения пропали.

– Мы хранили золото клиентов в той же комнате, что и владельцы «золотых» павильонов. Нас, как руководителей предприятия, туда не запустили. Пустили только кассира-эксперта. В итоге он сказал, что золота нет. Как так получилось? – возмущался Валентин Попов.

Он попросил привлечь к ответственности сотрудников охранного агентства, обеспечивающего охрану рынка. Полицейские заверили представителя ломбарда, что он вправе подать заявление, и оно будет рассмотрено. После его громкого заявления по городу поползли слухи, а пользователи соцсетей обрушили свой гнев на пожарных и полицейских. Но спустя время предприниматель сделал очередное заявление, рассказав, что золото... нашлось.

– Нам показали его в Центральном отделе полиции, но оно все обуглившееся и буквально растеклось. А в здание не запускали, потому что была угроза обрушения. Теперь все это будет отправлено на экспертизу, – сообщил Валентин Попов.

В свою очередь погорельцы попросили акима области о придании им особого статуса.

– Поскольку мы являемся пострадавшими от бедствия, и у нас есть документ о форс-мажоре, можем ли мы получить статус пострадавших для начала, чтобы в дальнейшем обойти бюрократические моменты для получения субсидий? – спросил акима член инициативной группы региона Мерийли Кумашев.

Аким области пообещал оказать содействие в решении данного вопроса через Правительство. Помимо этого, предприниматели попросили заморозить их кредиты минимум на год. В данный момент банки второго уровня уже согласились предоставить отсрочку по кредитам от трех до шести месяцев. Они также готовы снизить ставки вознаграждения. К слову, на момент подготовки материала 85 предпринимателей уже получили отсрочки по кредитам. А коммунальные службы Семея предоставили отсрочку по счетам за услуги тепло- и водоснабжения до 1 апреля текущего года. Не остались безучастными и местные вузы и колледжи, которые предоставят льготы на плату за обучение до полугода студентам из семей, пострадавших от пожара в торговом центре. Владельцы же других торговых домов и рынков заявили о готовности предоставить торговые места без оплаты аренды на два-три месяца.

Председатель областного мас­лихата Куаныш Сулейменов в свою очередь сообщил, что будет открыт общий счет в помощь погорельцам. И уже в среду, 14 февраля, был создан общественный фонд «Семей үміт», из которого будут распределяться средства для пострадавших.

Помимо арендаторов, без средств к существованию остались работавшие по найму. Для них акиматом области создан специальный штаб, где оказывают помощь в трудоустройстве. Также людям предложено обратиться в карьерный центр Семея, где они могут получить статус безработного, взять направление на переобучение с гарантией последующего трудоустройства.

После завершения расследования о пожаре и подведения итогов работы специальной комиссии собственник намерен отстроить торговый дом заново и вернуть арендаторов на их места.