Экономика
С 1 августа Костанайской области отключат газ
Валентина Мелехова, Костанайская область

Газопровод сдадут в «починку»

«А у нас отключат газ! А у вас?», – полушутя-полусерьезно говорят костанайцы. Хотя какие тут могут быть шуточки? Через полтора месяца, 1 августа, регион отключат от подачи голубого топлива.

Причина – необходимость ремонтных работ на магистральном газопроводе Карталы – Рудный, экс­плуатируемом беспрерывно с ­момента его ввода в строй в 1965 году, то есть 57 лет.

– По результатам внутритрубной диагностики, проведенной в июле 2021 года, на МГ Карталы – Рудный было обнаружено большое коли­чество коррозийно-опасных дефектов. Так как газопровод выполнен в однониточном исполнении, выявленные слабые места невозможно отремонтировать без остановки подачи газа, – разъяснил ситуацию директор Костанайского газового хозяйства Жансары Макишев.

Впрочем, костанайцы уже свык­лись с мыслью о месяце без газа. Ведь газовики еще в феврале предупреждали о том, что к лету прекратят подачу голубого топлива. Правда, тогда они планировали провести работы на магистральном газопроводе в июне 2022-го, но затем сроки были перенесены на август. И тем не менее есть еще те, кто не успел подготовиться к такому коммунальному неудобству.

– В марте у нас был ажиотаж: люди каждый день скупали электроплитки и электрические чайники. Сейчас тоже берут, но уже не в таком количестве, – сообщила продавец отдела по продаже бытовой техники Ирина Заводчикова.

В общей сложности без голубого топлива останутся свыше 90 тыс. потребителей, из которых более 72 тыс. проживают в благоустроенном секторе, 17 тыс. – в частном. Кроме того, в регионе действуют 1 015 коммунально-бытовых организаций и 317 промышленных предприятий.

Некоторые компании уже приступили к подготовке к предстоя­щим ограничениям. Например, предприятия, занятые дорожно-ремонтными работами, вынуждены переоборудовать имеющиеся асфальтобетонные заводы на дизельное топливо и сжиженный газ. Альтернативные источники намерены использовать и молочные заводы, а также предприятия по производству напитков.

Ряд предприятий в период отключений газа планирует провести ремонтные работы, а некоторые и вовсе приостановят свою деятельность. Без голубого топлива не смогут работать пекарни, предприятия машиностроительной отрасли. Трудности будут испытывать и строители.

– Во избежание срывов сроков строительства подрядным организациям необходимо заблаго­временно покрыть нехватку кирпича и железобетонных изделий за счет их завоза из Российской Федерации, а также с заводов соседних областей, расположенных в Актобе, Кокшетау, Петропавловске, – советует руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Илона Тимошенко.

Подготовительные ­работы планируют провести и энерго­передаю­щие организации регио­на – сделать ревизию устройств релейной защиты и коммутационных аппаратов, запас­ти расходные материалы. Ведь в период отключения газа нагрузка на электросети возрастет в разы.

– ТОО «ЭПК-forfаit» на период отключения газа усилит дежурство аварийно-восстановительных бригад для оперативного устранения нештатных ситуаций, – сообщил директор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар Аманжулов.

Ремонтные работы на газопроводе Карталы – Рудный продлятся с 1 по 25 августа. Но от газа костанайцы будут отключены гораздо дольше – почти полтора месяца. Дело в том, что после завершения ремонтных работ начнутся пусконаладочные. По оценке экс­пертов, они займут около двух-трех недель. Первыми к голубому топливу подключат социально значимые объекты города.

Безусловно, такая ситуация негативно скажется на социально-экономическом развитии региона: сократится выпуск хлебобулочных изделий, а некоторые товары и вовсе временно перестанут выпус­кать... Однако в случае возникновения аварии на магистральном газопроводе, особенно если она случится зимой, последствия могут быть куда страшнее. Так что лучше немного потерпеть.

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