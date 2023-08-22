С 1 июля 2024 года в Казахстане введут маркировку на все лекарства

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

С 1 июля 2022 года в стране введен первый этап цифровой маркировки лекарственных средств на 90 наименований.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане для сокращения объема контрафактной продукции и исключения незаконной продажи лекарств, принято решение ввести цифровую маркировку всех лекарств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Центр развития цифровой экономики.

Согласно информации, министерство здравоохранения совместно с республиканским центром электронного здравоохранения и единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров начали проводить разъяснительные семинары по работе с промаркированными лекарствами для региональных медицинских учреждений Казахстана, разъясняя особенности работы системы маркировки и необходимом оборудовании для работы с маркированными препаратами.

Как пояснили в ведомстве, маркировка позволит сократить объем контрафактной продукции и исключить незаконную продажу лекарств. 

Кроме функции прослеживаемости, система маркировки позволит казахстанцам узнать срок годности лекарственного средства и его соответствие предельно утвержденной цене, установленной Минздравом.

Так, с 1 июля 2024 года планируется 100 %-ное внедрение маркировки лекарств.

По оценке экспертов, маркировка и прослеживаемость должны также улучшить ситуацию с поставками и обеспечением лекарственных средств, тем самым предотвратить их возможный дефицит, как это наблюдалось во время пандемии.

 

 

#Минздрав #рынок #лекарства #маркировка

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