С чего начинается дружба?

Сплотить детей и взрослых – такую задачу поставили перед собой организаторы семейного фестиваля в столичной

школе-гимназии № 2 им. Гафу Каирбекова.

В настоящее время, когда гаджеты заменили лучших друзей для многих детей и подростков, а чрезмерная занятость взрос­лых не позволяет им больше внимания уделять своим чадам, проведение семейных фестивалей – лучший из способов укрепить взаимосвязь школьников как с родителями, так и со сверст­никами.

– Нынешний год, как известно, объявлен Годом детей, поэтому перед каждой школой страны поставлена задача по организации досуга мальчишек и девчонок во внеурочное время, – говорит учитель начальных классов, менеджер по воспитательной работе школы-гимназии № 2 Андрей Лещев. – Наша главная цель – сплотить родителей первоклассников и учащихся. Зачастую воспитанники одной параллели не знакомы друг с другом. Через организацию семейного фестиваля, в том числе творческих конкурсов, мы решили объединить участников, продемонстрировав насколько важно совместное времяпровож­дение, общение.

Главными героями фестиваля стали ученики первых классов. Организаторы надеются, что знакомство детей перерастет в крепкую дружбу на долгие годы. В итоге и взрослые, и дети участ­вовали во флешмобах, мастер-классах и других мероприятиях.

Родители выразили благодарность педагогическому составу школы за столь креативный подход в организации праздника. «Словно сами окунулись в детство», – признаются взрослые.