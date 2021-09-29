С чем связан ажиотаж вокруг дизельного топлива в Актюбинской области

Ажиотаж, поднятый в Актюбинской области относительно дефицита дизельного топлива, не имеет под собой почвы, заявили в профильном ведомстве, сообщает Kazpravda.kz
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Уборка зерновых уже близится к завершению. Во всяком случае, как отметили в областном управлении сельского хозяйства, на полях нынче скашивают хлеб на последних гектарах комбайнеры лишь трех районов области: Айтекебийского, Алгинского и Мартукского.
По расчетам, уже на этой неделе они также достигнут финиша, и в целом по области зерновые на площади свыше 457 тыс. га будут убраны. Казалось бы, все идет слаженно, в соответствии с агротехническими сроками. Однако на этом фоне на днях вдруг нежданно-негаданно группой фермеров был поднят вопрос о дефиците дизтоплива: мол, по этой причине срываются уборка, сенокос. А ведь еще не окончен сбор овощей, бахчевых культур. На очереди подготовительные работы по обработке земель в осенний период.
Земледельцы обратились к представителям СМИ. В частности, от имени группы глав КХ Марлен Аймагамбетов заявил о том, что ситуация из-за дефицита дизтоплива складывается критическая, что на многих заправочных станциях его нет в наличии, а положенную по льготной цене солярку невозможно купить.
Острый дефицит, по словам фермера, особенно ощущается в районах, откуда люди вынуждены приезжать в областной центр, но и здесь по коммерческой стоимости не на всех частных заправках солярка имеется. А если и продается, то по завышенной цене. В отдельных точках на вывесках и стендах, где должна быть указана цена отпускаемого дизтоплива, она отсутствует.
В этом мы убедились сами, пройдя по некоторым крупным городским АЗС. Скажем, на указателе одной из заправок в областном центре по улице Братьев Жубановых, входящей, казалось бы, в разветвленную сеть АЗС, цена на дизтопливо отсутствовала. Такая же картина наблюдалась и на другой частной АЗС поблизости. А коль нет обозначения стоимости горючего – значит, нет и реализации. Оператор АЗС в ответ качает головой, мол, пока нет завоза...
Прокомментировать сложившуюся ситуацию представители масс-медиа попросили заместителя начальника областного управления сельского хозяйства Асылхана Абтиева.
Вопрос был поставлен ребром: отчего возник дефицит, тогда как еще задолго до этого для проведения осенне-полевых работ региону был выделен достаточный объем дизельного топлива по удешевленной цене? Получается, весь этот запас иссяк раньше времени? Каким же образом тогда профильным ведомством производился расчет?
Как отметил Асылхан Абтиев, речь не идет о каком-то срыве уборочной, поскольку дефицита дизтоплива как такового тоже нет – система отпуска его производится через соответствующего оператора – ТОО «БатысЖер» по заявкам самих же хозяйствующих субъектов АПК области.
– Официально заявляю, – заметил заместитель руководителя областного сельхозуправления, – что ажиотаж, поднятый вокруг этого вопроса, не имеет под собой почвы, а информация в отдельных СМИ не соответствует действительности.
В качестве разъяснения он привел следующие факты: на осенне-полевые работы этого года области было выделено удешевленного ГСМ 8,5 тыс. тонн. Этот объем был собран на основе заявок самих 397 хозяйств региона, из них на сегодня 221 выбрали 4,2 тыс. тонн. То есть в настоящее время все еще имеется в наличии не менее половины остатка от всего общего объема.
Вместе с тем представитель ведомства напомнил всем хозяйствующим субъектам о том, что срок выборки дизтоплива определен до 1 ноября, то есть до наступления первых заморозков.
Всем известно, что поставленное дизтопливо является летним, и при похолодании – низкой температуре от -2 до -4 – оно замораживается.
Опроверг Асылхан Абтиев информацию в отдельных СМИ и по поводу того, что дизтопливо для хозяйств поставляется по завышенной цене – 220 тенге за литр. Как было отмечено, для всех хозяйствующих субъектов, которые подавали заявки, оператор ГСМ в лице ТОО «БатысЖер», выигравший в свое время тендер на поставку льготного топлива, отпускает строго по 167 тенге. Товарищество продолжает работать в штатном режиме.
Асылхан Абтиев также подчеркнул тот факт, что текущую ситуацию по ценам профильное ведомство постоянно держит на контроле, не выявлено ни одного случая искусственного, спекулятивного завышения. Сегодня цена на солярку в Актобе составляет, как уже было сказано, 167 тенге. По республике это самая низкая стоимость, причем на этом уровне она держится на протяжении последних четырех лет.
В целом актюбинская солярка на 10 тенге дешевле средней ее стоимости по республике, которая составляет на сегодняшний день 177 тенге. Проблем с отпуском удешевленного ГСМ специалисты профильного ведомства также не видят: хозяйствам достаточно пойти в местные исполнительные органы и представить документы, подтверждающие наличие у КХ земельного участка под сенокос и т. д.
За разъяснениями мы обратились и к заместителю генерального директора ТОО «БатысЖер» Евгению Бондареву. Как он отметил, для обслуживания аграриев товарищество имеет 13 бензовозов, которые доставляют топливо по области именно на те участки, куда указывают сами фермеры, где им удобно заправлять технику. Дизтопливо отпускается и с автозаправочных станций – в самом Актобе их четыре. Они работают и в будние, и выходные дни.
Запаса дизтоплива достаточно, и отпускается оно всем хозяйствующим субъектам, которые в свое время подавали заявки и зарегистрированы в списках, утвержденных акиматом.