По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО, замена изношенных участков планируется в два этапа, на первом будет заменено 100 км газопровода. В текущем году из республиканского бюджета на эти цели выделен 1 млрд тенге.

Еще один крупный проект связан со строительством автоматизированной газораспределительной станции мощностью 150 тыс. кубометров в новом микрорайоне Уральска – Акжайык, рассчитанном на проживание более чем 30 тыс. человек. Тут уже сданы несколько многоквартирных жилых домов, в апреле начал работу реабилитационный центр для инвалидов. С учетом перспектив развития разработан проект ГРС. Его реализация планируется в следующем году при условии выделения финансирования.

За последние три года в сферу газификации региона направлено 1,5 млрд тенге, газифицировано 25 сел с общим чис­лом населения свыше 3,5 тыс. человек. В целом по области полнос­тью газифицированы 366 населенных пунктов. Уровень обеспеченности природным газом достиг 99,8%.