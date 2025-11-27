С газом почти все!

Хорошая новость
12
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Западно-Казахстанской области приступили к реконструкции газопровода высокого давления Ростоши – Тайпак, обеспечивающего голубым топливом 65 населенных пунктов, где проживают около 55 тыс. человек. Общая протяженность магистрали составляет 349 км. На сегодня она признана аварийной.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО, замена изношенных участков планируется в два этапа, на первом будет заменено 100 км газопровода. В текущем году из республиканского бюджета на эти цели выделен 1 млрд тенге.

Еще один крупный проект связан со строительством автоматизированной газораспределительной станции мощностью 150 тыс. кубометров в новом микрорайоне Уральска – Акжайык, рассчитанном на проживание более чем 30 тыс. человек. Тут уже сданы несколько многоквартирных жилых домов, в апреле начал работу реабилитационный центр для инвалидов. С учетом перспектив развития разработан проект ГРС. Его реализация планируется в следующем году при условии выделения финансирования.

За последние три года в сферу газификации региона направлено 1,5 млрд тенге, газифицировано 25 сел с общим чис­лом населения свыше 3,5 тыс. человек. В целом по области полнос­тью газифицированы 366 населенных пунктов. Уровень обеспеченности природным газом достиг 99,8%.

