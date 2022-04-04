С контрабандным золотом на миллиард тенге задержали пассажира в аэропорту Нур-Султана

Казахстанские пограничники пресекли крупную контрабанду золота, передает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

4 апреля 2022 года в аэропорту города Нур-Султана при проведении пограничного контроля пассажиров международного авиарейса сообщением Стамбул – Нур-Султан задержан гражданин Казахстана за попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий.

Общий вес золотых изделий составил свыше 34 кг. Предварительная сумма задержанного товара составляет более 1 миллиарда тенге.

Правонарушение зарегистрировано в КУИ по части 1 статьи 234 (экономическая контрабанда в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Задержанный и золотые изделия будут переданы в Департамент экономических расследований по Нур-Султану Агентства РК по финансовому мониторингу для проведения дальнейших процессуальных действий.