С любовью к родному краю

Актобе растет, благоустраивается, хорошеет – появляются новые скверы, аллеи, парки... Жители области говорят: «Это наш подарок к 150-летию города». Причем старт благоустройству территорий был дан в честь юбилея еще в начале года. Инициа­торами выступили различные предприятия и организации, меценаты в рамках широкомасштабной акции «Туған жерге – тағзым».

Не остались от благого дела в стороне и районы области, а их 12. Так, совсем недавно на проспекте Алии Молдагуловой появилась прекрасная аллея, обустроенная руками жителей Шалкарского района. В обновление сквера Победы внесли свою лепту мугалжарцы. На прошлой неделе занялись благоустройством нового сквера по улице Богенбай-батыра каргалинцы. Только на этом участке установлено 80 скамеек, урн и светильников. Площадь плиточного покрытия составила 3 670 кв. метров. На территории была произведена посадка деревьев разных видов.

Этот уголок Актобе буквально преобразился на глазах. То же самое можно сказать и про сквер Победы, который по праву называют «зеленым Арбатом». Уютное место уже облюбовали мамы с младенцами в колясках, люди пожилого возраста, молодежь. Здесь же в скором времени появится малое архитектурное сооружение из гранитного камня.

В регионе для культивирования бережного отношения к природе находит поддержку и такая акция, как «Бірге – таза Қазақстан!». Только в прошлую субботу произведена посадка около 3 тыс. саженцев различных видов деревьев в Центральном парке культуры и отдыха имени Первого Президента РК, в районах города «Алматы», «Болашак» и других.

В этот же день ряд организаций провели акцию «Мы делаем город лучше», приуроченную ко Дню духовного согласия народа Казахстана. Она началась с посадки в парке Аллеи духовного единства, затем состоялся экомарафон, был устроен плоггинг (очистка дворов от мусора в ходе бега трусцой).

Своими руками делают город лучше и студенческие отряды «Жасыл ел». По словам руководителя движения Нурлыбека Мусина, бойцы в эти выходные высаживали деревья на бульваре имени Абая, а также в парке.

Примечательно, что саженцы они растили сами с весны, работая в питомнике «Магаджан» в пригороде Актобе. Нурлыбек говорит, что ребята из «Жасыл ел» проводят подобные акции каждый год. И после посадки не забывают – каждый из них потом в течение учебы в колледже или вузе бережно ухаживает за деревцем, поливает.

В целом в текущем году чис­ленность отрядов ССО и «Жасыл ел» по региону составляет 4 500 бойцов. Сегодня ими выполнен большой объем работ не только в сфере благоустройства, озеленения, но и в строительной отрасли.

Работа не ограничивается лишь летним сезоном. Ребята трудятся круглый год в свободное от учебы время и получают зарплату от 55 тыс. до 70 тыс. тенге. В питомнике лесхоза «Магаджан» этим летом работало около 230 бойцов «Жасыл ел». Остальные трудились в лесничествах 6 районов области.

Начиная с мая обрабатывали землю, сажали семена саженцев, ухаживали и осенью теперь их пересаживают. Что это за саженцы? Тополь пирамидальный, акация, карагач, сосна, яблоня...