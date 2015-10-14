С верой в успех

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Ситуация – парадоксальная. Сегодня в среде предпринимателей и производителей продукции одни с тоской говорят о мировом кризисе и его негативных последствиях, а другие с оптимизмом – о новых заводах и других проектах, которые намерены воплотить в ближайшие годы. Этот жизнеутверждающий, экономически просчитанный настрой продемонстрировал недавно прошедший в Павлодаре Международный инвестиционный форум "Ертіс Инвест-2015". Его цель проста – показать потенциальным инвесторам возможности области и привлечь их к совместным проектам.

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Результаты превзошли все ожидания. Если в октябре 2014 года на таком же форуме инвесторам было предложено 124 проекта и в итоге было подписано документов на сумму 38,8 млрд тенге, то ныне договоры о партнерстве превысили 509 млрд тенге. Причем среди инвесторов были такие, что "застолбили" в Павлодаре сразу несколько высокотехнологичных отраслей и станут возводить соответствующие заводы.

Примером может служить компания "СибИнвестГруп", которая намерена со временем сформировать в специальной экономической зоне "Павлодар" мощный кластер алюминиевых производств. Накануне форума губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал с главой исполнительной власти павлодарского региона Канатом Бозумбаевым меморандум о реализации проекта воплощаемого с немецкой компанией Euro-Energie-Maschinen GMBH, "Строительство завода на территории Павлодарской области по выпуску алюминиевых дисков для автомобилей". На первом этапе россияне планируют выпускать из приемлемого для них по цене павлодарского высококачественного алюминия менее миллиона дисков в год, большая часть которых будет уходить на экспорт в страны Евросоюза, а затем мощность производства доведут до полутора миллионов единиц продукции.

В дальнейшем "СибИнвестГруп" готова, на основе алюминия, наладить в Павлодаре производство солнечных батарей, светодиодной техники, монокристаллов для микроэлектроники.

И раз уж речь зашла о "крылатом металле", следует добавить и такой факт. На форуме велась речь о том, что сегодня Россия масштабно осваивает Арктику. Для возведения на ее территории различных зданий и конструкций предполагается использование высокотехнологичных профилей, способных выдерживать низкие температуры. И здесь, как само павлодарское АО "Казахстанский электролизный завод", так и смежные производства по переработке алюминия, – могут занять свою нишу.

Другим, крупным проектом, воплощаемом вопреки кризису, стало партнерство исполнительной власти области с ТОО "TENIR-LOGISTIC" и китайской компанией China Machinery Engineering Corporation о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по созданию химико-металлургического комплекса на территории СЭЗ "Павлодар". Подписание данного меморандума предусматривает реализацию проекта по производству диоксида титана и специальных сталей.

По предварительным подсчетам, только один этот проект принесет области инвестиций примерно на 230 млн долларов из 360 млн, заложенных в технико-экономическом обосновании. Остальная часть средств пойдет на строительства горно-обогатительного комплекса, базой для которого станет титаномагнетитовое месторождение Тымлай неподалеку от Тараза. Проект уже получил "зеленый свет". Как сказал первый заместитель акима области Дуйсенбай Турганов, на прошедшем накануне форума расширенном заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента – проект ТОО "Tenir-Logistic" включили в перечень разработок в рамках казахстано-китайских межправительственных соглашений, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита Президента Нурсултана Назарбаева в Пекин.

Кроме того, в Павлодаре активно развивается специальная экономическая зона, где в приоритете производство продукции химической промышленности. Причем благодаря поддержке властей региона проект продвигается очень быстрыми темпами: уже в следующем году начнется проектирование завода, а затем и его строительство. Запустить производство планируется в 2019 году. Проектная мощность будущего предприятия – 45 тыс. тонн диоксида титана в год, который в своем большинстве будет уходить на экспорт.

Нельзя не сказать и об обширном блоке соглашений, подписанных на площадке форума Евразийской Группой (ERG), которая также заключила с акиматом Павлодарской области меморандум о сотрудничестве в целях реализации инвестиционных проектов стоимостью около одного млрд долларов в рамках казахстанско-китайских межправительственных соглашений. Ранее, в ходе недавнего государственного визита Президента РК в КНР, было подписано соглашение между Государственным банком развития Китая и ERG. В случае получения 15-летнего проектного финансирования от этого финансового института Евразийская Группа сможет построить в Павлодаре третью очередь электролизного завода производительностью до 140 тыс. тонн первичного алюминия в год с литейным отделением для производства сплавов. А также создать дополнительное производство электроэнергии на собственных мощностях в городе Аксу. Речь идет о реконструкции энергоблоков № 7 и 8 Аксуской электростанции с повышением мощности каждого до 325 МВт. Это позволит обеспечить подачу дополнительной мощности для строящейся третьей очереди электролизного завода, надежное снабжение действующих производств, входящих в группу ERG, и снижение затрат на выработку электроэнергии.

Стратегическими целями проекта строительства третье очереди КЭЗа является увеличение производства высокомаржинального продукта и использование конкурентных преимуществ производства с низкой себестоимостью. Таким образом в Павлодарской области ожидается создание 1 500 рабочих мест.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Евразийской Группой и павлодарским ТОО "УПНК-ПВ", которое после ввода в эксплуатацию установки по прокалке нефтяного кокса, перейдет в категорию стратегических партнеров АО "КЭЗ" и на 100% обеспечит его этим сырьем (ныне оно закупается в России) для производства обожженных анодов, необходимых для получения алюминия методом электролиза. Евразийская Группа планирует за счет использования продукции ТОО "УПНК-ПВ" добиться снижения себестоимости конечного продукта АО "КЭЗ" и увеличения конкурентоспособности казахстанского алюминия на мировом рынке.


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