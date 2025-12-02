С заботой о тружениках села

Хорошая новость
8
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В селе Щапово района Байтерек открылся новый культурно-спортивный комплекс, построенный в рамках программы «Ауыл – ел бесі­гі». Поздравил сельчан с этим знаменательным событием руководитель аппарата акима ЗКО Нурдилда Ораз.

фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО

– Как известно, Глава государства уделяет особое внимание развитию сельской местности, в том числе и созданию комфортной социальной инфраструктуры, – сказал он. – В нашей области выполнение этой задачи воплощается в конкретные результаты. За последние три года в регионе в эксплуатацию введено 11 домов культуры и культурно-спортивных комплексов. Ведется строительство еще семи объектов, из которых четыре будут открыты до конца года. При поддержке Общественного фонда «Қазақстан халқына» реализован проект по модернизации 25 сельских библиотек. Уверен, что новый клуб станет центром культурной и общест­венной жизни села.

Здание общей площадью свыше 1 765 кв. м многофункционально: под одной крышей разместились спортивный комплекс, Дом культуры и библиотека. Кабинеты, залы, коворкинг-зоны комплекса оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем. Благоустроена и прилегаю­щая территория, где организованы игровые и спортивные площадки.

С открытием комплекса жизнь сельчан станет насыщеннее, ведь здесь каждый может найти себе увлечение по душе, будь то тренировка, чтение книг или газет, игра в шахматы или встречи по интересам.

В скором времени откроются новые секции, заработают кружки, пройдут первые концерты. В хореографичес­ком зале уже звучит музыка – здесь идет репетиция детского танцевального ансамбля «Еркеназ». До этого коллективу приходилось арендовать помещение для занятий.

Каждый новый социальный объект на селе – не только пример заботы государства о качестве жизни людей. Это еще и вклад в сельскую экономику, продовольственную безопасность всей страны.

Метростроевцы ускоряют темп

