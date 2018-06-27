Сагинтаев провел заседание Комиссии по цифровизации

По информации пресс-службы главы Правительства, на заседании рассмотрены подходы Министерств информации и коммуникаций, оборонной и аэрокосмической промышленности, образования и науки, труда и социальной защиты населения по обеспечению информационной безопасности, а также подготовке квалифицированных ИТ-кадров в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан".



В Казахстане почти 80 000 организаций используют Интернет в своей деятельности. По предварительным оценкам, емкость рынка труда в сфере информационной безопасности составляет приблизительно 35 000 человек различных уровней квалификации и специализации. В этой связи МОН совместно с МОАП количество образовательных грантов по специальности "Системы информационной безопасности" с 2018 года увеличено с 60 до 500 грантов ежегодно.

