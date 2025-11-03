Как отличить банкноту 1 000 тенге нового дизайна от подделки

Банки и финансы
149
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Нацбанке рассказали о защитных элементах новой банкноты 1 000 тенге из серии «Сакский стиль», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Нацбанк

В главном монетарном регуляторе напомнили, что с 28 марта 2025 года в обращение выпущена новая банкнота номиналом 1 000 тенге. Это четвертая банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

Также в Нацбанке проинформировали о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных и представляет защитные элементы банкноты 1 000 тенге нового дизайна. Такая проверка поможет определить подлинность банкнот.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и оранжевого.

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объёмного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта. При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

С информационным материалом о защитных элементах банкноты номиналом 1 000 тенге можно ознакомиться по ссылке, а также на YouTube-канале Нацбанка.

#тенге #Нацбанк #подделка #банкнота #дизайн

Популярное

Все
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Более тысячи уголовных дел по криптовалютам зарегистрировали за 2 года в РК - МВД
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
В октябре инфляция в Казахстане замедлилась до 12,6%
В Гонконге получают образование около 500 казахстанских студентов
Как вернуть положительную динамику товарооборота с США
В ноябре продажа валюты из Нацфонда ожидается в размере $600 -700 млн
КГД получит сведения о должниках МФО и коллекторов
Мужчина потрошил диких уток в столичном парке
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Как отличить банкноту 1 000 тенге нового дизайна от подделки
Столичные спортсмены завоевали бронзу на Кубке мира по пара пулевой стрельбе
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

КГД получит сведения о должниках МФО и коллекторов
В ноябре продажа валюты из Нацфонда ожидается в размере $60…
Наибольшей популярностью среди казахстанцев пользуются золо…
60% доступных займов по программе «Наурыз жұмыскер» получил…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]