До поступления в Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова у Марии были школьные годы в родном Катон-Карагайском районе. По признанию девушки, горный край наполнен такой красотой, что, наверное, каждый местный житель становится в душе поэ­том или художником.

Село Жазаба, в котором рос­ла Маша, небольшое. Когда пришло время пойти в первый класс, в школе было обучение только на казахском языке. И неудивительно: почти все соседи у Колчиных – казахи. Девочка с первых лет жизни рос­ла в казахскоязычной среде, играла с соседскими ребятишками. По словам Маши, у мамы на первых порах были переживания, сможет ли первоклассница освоить программу. И здесь огромную поддержку оказала первая учительница Мунира Мустафина. Она убедила родителей, что в таком возрасте дети впитывают знания как губка, в том числе быстро учат язык.

– Когда все уроки проходят на казахском, ты даже не замечаешь, как он становится твоим родным, – поделилась воспоминаниями студентка. – Моя педагог была права, за три года, пока я училась в Жазабе, я легко переш­ла на государственный язык. Причем никогда не прилагала специальных усилий. Просто жила в такой среде, где казахский был частью моей души.

Школьница стала интересоваться казахской литературой, много читала, увлеклась поэзией Абая, не выпускала из рук книг Оралхана Бокея... Через несколько лет у старшего брата Марии появилась своя семья, он пере­ехал в Шемонаихинский район. Родители приняли решение тоже перебраться на север области. При этом у Шемонаихи, граничащей с российским Алтайским краем, своя атмосфера, культура, традиции. На тот момент в школах небольшого города не было классов с казахским языком обучения, подходящих девочке по возрасту.

– Я стала учиться на русском языке, – рассказала девушка. – Пришлось, по сути, переучиваться. Было сложно, потребовалось время, чтобы привыкнуть. Но постепенно все наладилось, я даже вошла в число отличников.

Шемонаихинская земля, конечно, гостеприимная, но недаром говорят: где родился, там и пригодился. Малая родина – Катон-Карагайский район – манила обратно. Семья вернулась, поселившись на этот раз в изу­мительном по красоте селе Аксу. Здесь девушка и окончила школу, сочетая обучение и на казахском, и на русском языках. При этом именно казахский, по ее словам, был привычней и понятней.

Сейчас Мария – успешная студентка университета, радующая преподавателей прекрасным знанием поэзии и прозы как казахских, так и русских классиков, а также современных авторов. Свободное владение двумя языками она называет двойным везением, а знание государственного – своим счастливым билетом. Еще первокурсницей она узнала о действующем при городской библиотеке Усть-Каменогорска клубе казахского разговорного «Кел, сөйлесейік!». Вход свободный – было бы желание учиться. Машу привлек шанс попробовать себя в качест­ве преподавателя в свободном креа­тивном формате. Она прошла собеседование и затем в течение года вела занятия клуба в разных филиалах библиотеки.

– Было интересно, познавательно, но для меня оказалось сложным совмещать с учебными нагрузками в университете, – пояснила студентка. – Я отказалась от клуба, но жизнь тут же предложила новый вариант. Ко мне стали обращаться за индивидуальными занятиями. Если школьникам в основном требуется казахская грамматика в доступном объяснении, то взрослые чаще просят помочь с казахским разговорным.

В прошлом году девушка запустила свой проект с красноречивым названием «Маша.kz» при областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Она стала на волонтерских началах заниматься государственным языком с детьми. По ее словам, ей хотелось, чтобы для детей казахский стал таким же понятным и родным, как когда-то для нее самой. Плюс студентке, умеющей создавать контент на двух языках, всегда рады в университетском пресс-центре. Выбор, словом, большой. И с каждым днем, по словам Марии Колчиной, ей поступает все больше интересных предложений.