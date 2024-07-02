Саммит ШОС: какие автобусы изменят маршруты в Астане
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3-4 июля в Астане временно меняются схемы автобусных маршрутов
Схемы движения больше 30 маршрутов временно меняют в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS
«3-4 июля в Астане движение временно меняют маршруты №№ 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 70, 84, 121, 201», - говорится в информации.
Изменение связано с ограничением движения транспорта по проспекту Мангилик Ел, пояснили в CTS.
С новыми схемами маршрутов можно ознакомиться здесь.