Саммит ШОС: какие автобусы изменят маршруты в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Схемы движения больше 30 маршрутов временно меняют в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS

«3-4 июля в Астане движение временно меняют маршруты №№ 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 70, 84, 121, 201», - говорится в информации.

Изменение связано с ограничением движения транспорта по проспекту Мангилик Ел, пояснили в CTS.

С новыми схемами маршрутов можно ознакомиться здесь.