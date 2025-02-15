Самой молодой группой профессионалов в Казахстане оказались айтишники

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В IV квартале 2024 г. в Казахстане работало около 79,2 тыс. специалистов-профессионалов в области информационных технологий. Их средний возраст – 35 лет, при этом больше половины из них – 54% -- не старше 34 лет, следует из данных БНС АСПиР РК.

Для контекста сразу разберемся, кто тут понимается под «специалистами-профессионалами». С одной стороны, это те, кто не попадает в группу руководителей, а с другой — в этой классификации они противопоставлены специалистам-техникам и иному вспомогательному профессиональному персоналу.

То есть, для примера, в группу профессионалов, о которой мы сейчас говорим, входят разработчики ПО, преподаватели, бухгалтеры, врачи, ученые, юристы; а вот в число специалистов-техников попадут в том числе фельдшеры, аудио-видео операторы, помощники инженеров, инспекторы транспортной безопасности.

Но вернемся к самим данным. Итак, для всех специалистов-профессионалов, которых в прошлом квартале в стране насчитали 2,2 млн человек, средний возраст составляет 40 лет. Айтишники в этой группе, как уже было сказано, – самые молодые, причем с очень приличным отрывом.

Следом за IT-профессионалами идут профессионалы в бизнесе и администрировании – бухгалтеры, финансовые аналитики, консультанты по вопросам управления – со средним возрастом в 39 лет. Такой же средний возраст и в группе профессионалов в сфере права, гуманитарных областей и культуры. Следом расположилась область образования со средним возрастом в 40 лет, и, наконец, старше всех оказались профессионалы в здравоохранении (41 год).

При этом заметим, что у всех специалистов-профессионалов средний возраст оказывается ниже показателя по всему занятому населению, который составляет 42 года. Ну а наиболее высоким, если смотреть по крупным группам занятий, оказывается средний возраст у неквалифицированных рабочих – 46 лет. Уже внутри этого типа выделяются те из них, кто занят в сельском хозяйстве (49 лет, причем почти каждый десятый тут – старше 65 лет).