Самую крупную партию марихуаны конфисковали в Парагвае

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Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию. Об этом сообщил президент страны Сантьяго Пенья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Благодаря совместной работе оперативного штаба внутренней обороны и национального антинаркотического секретариата мы смогли нанести серьезный удар организованной преступности при помощи операции «Марангату». Она позволила конфисковать 57 тонн спрессованной марихуаны, которая была готова к отправке в Бразилию», - написал он в сети X.

Глава государства отметил, что речь идет о самой крупной конфискованной партии марихуаны. По словам президента, ущерб для преступной группировки составил $22 млн.

Ранее, рекордные 2,3 тонны кокаина изъяли в Австралии. Полиция задержала 13 человек.

В конце ноября Колумбия установила новый рекорд по изъятию кокаина. Правоохранители Колумбии в сотрудничестве с десятками других стран изъяли 225 тонн кокаина за 6 недель, что является мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками.

В сентябре Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, которая ввозила в страну кокаин, спрятанный в воздушных контейнерах с фруктами из Эквадора. Задержали 5 человек, а также изъяли 165 килограммов кокаина.