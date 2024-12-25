Самую крупную партию марихуаны конфисковали в Парагвае

В мире , Криминал
103
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В ходе операции задержаны четыре человека

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Правоохранительные органы Парагвая конфисковали 57 тонн марихуаны, которые готовили к отправке в Бразилию. Об этом сообщил президент страны Сантьяго Пенья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Благодаря совместной работе оперативного штаба внутренней обороны и национального антинаркотического секретариата мы смогли нанести серьезный удар организованной преступности при помощи операции «Марангату». Она позволила конфисковать 57 тонн спрессованной марихуаны, которая была готова к отправке в Бразилию», - написал он в сети X.

Глава государства отметил, что речь идет о самой крупной конфискованной партии марихуаны. По словам президента, ущерб для преступной группировки составил $22 млн.  

Ранее, рекордные 2,3 тонны кокаина изъяли в Австралии. Полиция задержала 13 человек.

В конце ноября Колумбия установила новый рекорд по изъятию кокаина. Правоохранители Колумбии в сотрудничестве с десятками других стран изъяли 225 тонн кокаина за 6 недель, что является мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками.

В сентябре Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, которая ввозила в страну кокаин, спрятанный в воздушных контейнерах с фруктами из Эквадора. Задержали 5 человек, а также изъяли 165 килограммов кокаина. 

 

 

 

#наркотики #Колумбия #марихуана #Эквадор #Парагвай

Популярное

Все
Все лучшее – детям!
Финансовая грамотность растет
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Социальная поддержка населения в цифрах
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог
От контрольно-карательных мер – к процедурам уведомительного характера
Доступность госуслуг посредством Интернета достигла 92%
Жизнь после паводка
На Алаколь за счет государства
Жизнь счастливая – жизнь беспокойная
Глубинка становится ближе
Холодец
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
Дармовщине приходит конец
Что нам стоит парк застроить?
«Шабыт» – ода вдохновению
Успехи казахстанцев на мировых кортах
В ряде спортивных федераций сменились руководители
В Жамбылской области увеличены объемы аграрного экспорта
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
76 сельских семей региона получили жилье от государства
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
В Атырау выявили частную школу без лицензии
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
От Чиангмая до Астаны
Токаев высказал соболезнования Макрону
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Два «золота» за два дня
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

20-летнего чемпиона мира по муайтаю убили в Алматы
Президент Южной Кореи снова не явился на допрос по делу о м…
Католики всего мира сегодня отмечают Рождество
Туристов эвакуировали с Эйфелевой башни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]