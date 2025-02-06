Самые загруженные участки дорог выявили в Алматы

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Учитывались следующие критерии: длина автомобильных очередей у перекрестка, интенсивность движения, время задержки (разница между временем маршрута пробками и без), средняя скорость потока у перекрестка. А также ежедневная повторяемость пробок, длительность заторов в течение дня.

Ниже приводим перекрестки Алматы, где пробки возникают чаще всего:

- пр. Абая – ул. Розыбакиева

- пр. Абая – пр. Назарбаева

- ул. Толе би – ул. Розыбакиева

- пр. Абая – пр. Сейфуллина

- пр. Абая – ул. Байтурсынова

- пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева

- ул. Толе би – пр. Назарбаева

- пр. Райымбека – пр. Сейфуллина

- пр. Абая – ул. Желтоксан

- ул. Сатпаева – ул. Ауезова

- ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева

- пр. Райымбека – пр. Назарбаева

- ул. Толе би – ул. Ауезова

- пр. Абая – ул. Брусиловского

- пр. Абая – ул. Ауезова