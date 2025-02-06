Самые загруженные участки дорог выявили в Алматы

Аналитики Sergek ITS провели расчет загруженности перекрестков Алматы для выявления самых проблемных участков города, передает Kazpravda.kz
Учитывались следующие критерии: длина автомобильных очередей у перекрестка, интенсивность движения, время задержки (разница между временем маршрута пробками и без), средняя скорость потока у перекрестка. А также ежедневная повторяемость пробок, длительность заторов в течение дня.
Ниже приводим перекрестки Алматы, где пробки возникают чаще всего:
- пр. Абая – ул. Розыбакиева
- пр. Абая – пр. Назарбаева
- ул. Толе би – ул. Розыбакиева
- пр. Абая – пр. Сейфуллина
- пр. Абая – ул. Байтурсынова
- пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева
- ул. Толе би – пр. Назарбаева
- пр. Райымбека – пр. Сейфуллина
- пр. Абая – ул. Желтоксан
- ул. Сатпаева – ул. Ауезова
- ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева
- пр. Райымбека – пр. Назарбаева
- ул. Толе би – ул. Ауезова
- пр. Абая – ул. Брусиловского
- пр. Абая – ул. Ауезова